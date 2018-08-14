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На охрану Байкала планируют потратить 32,6 млрд руб. до 2024 года
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На охрану Байкала планируют потратить 32,6 млрд руб. до 2024 года 

АиФ Иркутск 14 августа 2018
Фото: АиФ Иркутск
Стала известна сумма, которую планируют выделить на охрану Байкала по новому национальному проекту «Экология», который будут реализовывать в рамках указа президента о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года. Как сообщает РБК, на проект «Сохранение озера Байкал», который входит в число десяти программ «Экологии», потратят 32,6 млрд руб., в том числе 28,7 млрд руб. — из федеральной казны, 3,7 млрд — из региональных бюджетов. Ещё около 200 млн руб. — частные средства, чьи именно — не сообщается.
В числе запланированных по проекту работ — строительство очистных сооружений для сточных вод, поступающих в Байкал, очистка близлежащих территорий от загрязнений и выпуск мальков осетра и омуля в озеро.
Как сообщает пресс-служба Минприроды России, ведомство включило в нацпроект «Экология» помимо прочего мероприятия по развитию экологического туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), благодаря чему турпоток на ООПТ, в том числе Дальнего Востока и Байкальского региона, должен увеличиться в 5 раз до 2024 года.
Всего на мероприятия нацпроекта Минприроды РФ собирается потратить 1,5 трлн руб.
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