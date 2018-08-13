Смог в Тольятти образовался из-за выбросов заводов

В воздух попали вредные вещества

Сотрудники прокуратуры Центрального района Тольятти возбудили около десятка административных дел в отношении трех предприятий. По их словам, заводы превышают нормы выбросов в атмосферный воздух.

— Работники надзорного ведомства вместе со специалистами Росприроднадзора провели ревизию на городских предприятиях. Причиной проверки послужила информация, которую ревизоры получили от Тольяттинской специализированной гидрометеорологической лаборатории. По данным аэрохимиков, несколько заводов Центрального района автограда нарушали санитарно-гигиеническое законодательство, — рассказали в прокуратуре Самарской области

Информация подтвердилась. Сотрудники прокуратуры направили заводам представления с требованием устранить нарушения. Также они возбудили 4 административных дела в отношении ООО «АКОМ-инвест» (занимается металлургическим производством. — Прим. 63.ru). Компании вменяют несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований с отходами, сокрытие или искажение информации, невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух.

Еще два дела возбудили в отношении ОАО «Волгоцеммаш», которое выпускает оборудование для цементной промышленности. По версии работников прокуратуры, сотрудники предприятия не соблюдали экологические требования при строительстве и эксплуатации зданий, а также нарушали правила охраны атмосферного воздуха.

Третьим нарушителем оказалась тольяттинская ТЭЦ (принадлежит самарскому филиалу ПАО «Т Плюс» ). Теплоэнергетикам вменяют нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух.

63.ru направил компаниям официальные запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Им грозят несколько видов штрафов. Для должностных лиц размер взыскания начинается от 10 тысяч рублей, а для организаций он может доходить до 250 тысяч рублей. Также суд может приостановить деятельность заводов на срок до 90 суток.

В июле 2018 года жители Тольятти уже жаловались на дымку из выхлопных газов и промвыбросов, которые повисали над городом. Люди чувствовали недомогание и резкий неприятный запах в разных районах. Чиновники сообщили, что проблемы с воздухом спровоцировали неблагоприятные погодные условия — высокая влажность и отсутствие ветра. При этом специалисты не зафиксировали в воздухе превышения санитарно-гигиенических норм.