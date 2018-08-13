На Ямале отобрали 40 волонтеров для участия в экологических проектах в Арктике

МОСКВА , 13 августа. / ТАСС /. Сорок волонтеров для участия в экологических проектах в Арктике отобрали по итогам учебно-тренировочных сборов, которые прошли на острове Заячий на реке Собь в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом в понедельник сообщил ТАСС руководитель общественной экосоциологической организации «Зеленая Арктика» Алексей Рудковский.

"Цель нашего проекта — вовлечение людей в добровольческую деятельность, нам поступило более 100 заявок из 16 российских городов на участие в учебно-тренировочных сборах «Дух Заполярья» на острове Заячий. Возраст участников — от 18 до 55 лет, было отобрано 60 человек, которые прошли специальный курс, по его итогам принято решение, что 40 из них получат возможность участвовать в проектах «Зеленой Арктики», — сказал собеседник агентства.

Сборы были организованы в палаточном лагере вблизи горного массива Рай-Из на Полярном Урале. Участники прошли практический курс, обучающий навыкам поведения в суровых условиях: программа состояла из тренировочных испытаний, личных зачетов, командной гонки, лесного, горного и водного этапов вне лагеря. Рудковский ранее сообщил ТАСС, что в рамках сборов на острове Заячий был очищен от бытового мусора пешеходный маршрут к вершине горного массива Рай-Из и территория расположенной там метеостанции.

Производственный мусор скопился в ЯНАО, в том числе на островах, после первой волны интенсивного освоения Ямала, которая пришлась на 1960-1970-е годы. Тогда при разработке месторождений углеводородного сырья экологические стандарты промышленной деятельности были менее строгими, в итоге образовалось большое количество так называемых объектов накопленного ущерба.

Уборка острова Белый — самый крупный экологический проект, реализованный на Ямале. За пять лет в ней приняли участие 150 волонтеров из 18 регионов России и семи стран ближнего и дальнего зарубежья, очищено более 52 гектаров земли, собрано порядка 1,2 тыс. тонн металлолома и другого мусора. С 2014 года здесь функционирует исследовательский стационар, который выступает базой для работы российских и иностранных ученых.

В 2017 году экологические мероприятия стартовали на острове Вилькицкого. В этом году на острове будут работать две группы волонтеров, помимо сбора металлолома им нужно подготовить участки для его складирования и хранения.