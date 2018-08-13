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ЧМК участвует в масштабной акции по озеленению городских дворов
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ЧМК участвует в масштабной акции по озеленению городских дворов 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») совместно с общественной экологической организацией «Зеленый город» проводит кампанию по высадке деревьев на придомовых территориях.
Крупномерные липы и рябины высотой до 4 метров, а также взрослые саженцы сирени, дерна и шиповника высадили в 20-ти челябинских дворах. Пока жители выбирали места для посадки, приглашенные аниматоры играли с детьми.
которые хорошо приживаются. Липа считается одним из лучших растений для городского озеленения. Исследования и многолетние наблюдения показали, что это дерево — лучший поглотитель промышленных и выхлопных газов. Рябины неприхотливы, отличаются быстрым ростом, устойчивы к загрязнению воздуха и органично вписываются в любой пейзаж.
Экоактивисты ЧМК и «Зеленого города» озеленяют дворы как в Металлургическом, так и в других районах города. Места экологические общественники подбирают заранее, приоритет отдается тем, где есть нехватка зеленых насаждений.
Озеленение дворов стало очередным этапом совместного проекта ЧМК и «Зеленого города» по городскому благоустройству. Вначале лета активисты комбината с командой экологических общественников организовали 20 субботников на придомовых территориях, привели в порядок детские площадки и места отдыха.
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