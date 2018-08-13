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Министр Соколов отчитался о первых итогах работы регоператора по обращению с ТКО
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Министр Соколов отчитался о первых итогах работы регоператора по обращению с ТКО 

Свободные новости 4 часа назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 13 августа, на площадке «Комсомольской правды» в Саратове» состоялась пресс-конференция, посвященная старту работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Саратовской области.
Как отчитался министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Соколов, на сегодняшний день закон о коммунальных отходах на территории региона исполнен. Он отметил, что прежняя система обращения с ТКО «носила серый оттенок»: по мнению чиновника, системе не хватало ясности и прозрачности. Современная система предполагает полную открытость.
«Вы получаете новую услугу — вывоз твердых бытовых отходов. Эта услуга должна быть вам оказана качественно и удобно», — подчеркнул Соколов.
В информации для прессы было указано, что регоператор по обращению с ТКО, филиал АО «Управление отходами», приступил к исполнению обязанностей в 00.00 12 августа. По состоянию на 4.00 13 августа для приема ТКО с контейнерных площадок было задействовало 190 единиц спецтехники. Ликвидировано 120 свалок. На линию контакт-центра оператора (8 800 222 64 90) поступило 100 обращений; в частности, 15 граждан пожаловались на длительно не вывозившийся мусор, 21 — на отсутствие контейнеров на площадке. На мусороперегрузочные станции поступило 1,6 тысячи тонн отходов, из них крупногабаритные отходы составили 320 тонн. Станции Елшанки и Гуселки приняли 362 и 131 тонну соответственно. Балаково и Энгельс совокупно приняли 848 тонн.
В выходные жители города жаловались на заваленные мусором контейнерные площадки.
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