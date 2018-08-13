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Международный форум «Природа без границ» пройдет в Приморье в 12-й раз
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Международный форум «Природа без границ» пройдет в Приморье в 12-й раз 

Prim.News 6 часов назад
Фото: Prim.News
Он пройдет в Приморье 18-19 октября.
Стали известны даты XII Международного экологического форума «Природа без границ».
Как отметил первый вице-губернатор Александр Костенко, форум остается крупнейшим на Дальнем Востоке и в Забайкалье отраслевым мероприятием. По традиции, на нем будут рассматриваться вопросы по совершенствованию экологической политики, обеспечению благоприятной окружающей среды и экологической безопасности, а также укреплению международного сотрудничества в данных сферах, сообщает пресс-служба краевой администрации.
За 12-летнюю историю форума в его работе приняли участие тысячи специалистов, ученых, представителей бизнеса, власти, общественных организаций.
В этом году на пленарных и секционных заседаниях, круглых столах и дискуссиях предлагается обсудить с участием международных экспертов наиболее актуальные вопросы экологической тематики: нововведений в природоохранном законодательстве, выполнения экологических инициатив Президента России, внедрения наилучших доступных технологий, управления отходами, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды, климатических изменений, сохранения биоразнообразия, развития экологического туризма, образования и просвещения.
В краевом департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды подчеркивают: в центре внимания форума останутся актуальные вопросы, связанные с обеспечением устойчивого развития Дальневосточного региона, включая развитие портовой инфраструктуры, сохранение особо охраняемых природных территорий, предотвращение природных катастроф, загрязнение и истощения водных объектов.
Одной при приоритетных тем станет совершенствование государственной политики в сфере охраны окружающей среды. Сегодня эта тема находится в центре федерального и регионального внимания, так как решение экологических проблем невозможно без консолидации усилий органов власти, науки, бизнеса и общества.
«В этом заключается важность таких площадок как форум «Природа без границ», на которой созданы все условия для конструктивного диалога», — отметил директор департамента Александр Коршенко.
Основной площадкой XII экологического форума «Природа без границ» останется администрация Приморского края. Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте форума.
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