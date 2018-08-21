Отсалютовали. Екатеринбург увидел репетицию юбилейного Дня города

Уральская столица 18 августа отметила 295-летие — почти круглую дату, которую встретили в новом, ранее невиданном формате.

Пробки, танцы и салют

Цифра года — более одного миллиона человек посетили праздничные мероприятия, посвящённые 295-летию Екатеринбурга . В мэрии говорят, что это рекорд посещаемости за всю историю проведения Дней города. И если некоторые пессимисты посчитали в соцсетях День города — 2018 немноголюдным, то гости праздника убедились в обратном.

В результате городским властям удалось и сохранить традиции празднования, и преподнести горожанам сюрпризы, одним из которых оказался сногсшибательный Карнавал кукол. В нём приняли участие 150 профессиональных «кукловодов» из 29 стран мира. Шествие стартовало сразу после поднятия флага города на Площади 1905 года и завершилось у памятника Татищеву и де Геннину, где первые лица города и области возложили цвета основателям столицы Урала. В Историческом сквере в это время по классической схеме лотереи разыграли квартиру между 25 супружескими парами. Победителями стали Александр и Ксения Рементьевы, получившие жилплощадь в 35,53 кв. м на Уктусе.

И если днём горожан ждали знакомые многим развлечения (выставки машин, кошек, цветов, спортивные и прочие площадки), то вечером была насыщенная концертная программа. Показательным стал фестиваль «Добрососедство» в Академическом, где выступали группа «Звери» и Светлана Лобода . Масштаб празднования в отдельном районе оказался настолько колоссальным, что юго-западная часть Екатеринбурга встала в длинных пробках, а украинская певица опоздала на свое выступление на 45 минут.

В это же время у Театра драмы зажигали на шоу «Голоса и танцы Екатеринбурга» шоумен Дмитрий Нагиев и актёр «Уральских пельменей» Сергей Исаев . А члены жюри — один из лучших хореографов страны Егор Дружинин (тот самый Петя Васечкин), актёр из «Реальных пацанов» Сергей Ершов и «Мисс Екатеринбург — 2018» Арина Верина — искали здесь новые таланты. Для зрителей выступали молодые танцевальные коллективы и юные вокалисты, устраивали баттлы мастера сетов DJ Feel и DJ S-Brothers-S. К финалу шоу на сцене появилась Ёлка — певица Елизавета Иванцив. «Здравствуйте, меня зовут Лизочка! Давайте вместе оторвемся, но главное — делайте это с улыбкой!» — поприветствовала она горожан.

На Площади 1905 года после выступления Ottawan народ слушал бессменного «Мумий Тролля» Илью Лагутенко . Эту сцену в виде гигантского бумбокса по достоинству оценили за первоклассный звук. А затем… город взорвало на 45 минут. И это был самый продолжительный салют в истории Екатеринбурга, который было слышно даже на окраинах.

А если U2?

Организаторы массовых мероприятий в уральской столице также по достоинству оценили новые веяния Дня города, отмечая, что на этом определённо сказался опыт проведения ЧМ по футболу. «Полицейские, наконец, поняли, что нужно вести себя вежливо и корректно. Вообще же, в прошлые годы было страшновато находиться в центре, а сейчас это выглядит более цивилизованно. С другой стороны, локализация площадок в одном центре — это не совсем верное решение. Есть же прекрасные примеры локальных праздников. Например. тот же „Битлз Фест“ на Уралмаше. Ничто не мешает открыть площадки в центре, на Уралмаше или в Академическом, распределить потоки людей и сделать праздник для всех возрастов», — считает PR-директор агентства DeltaPlan Алексей Парфун.

Эксперты в сфере организации праздничных мероприятий сходятся в одном мнении — проведение Дня города в других районах Екатеринбурга позволит уменьшить нагрузку на инфраструктуру в центре. Примером этого стал Академический. Отдельное внимание стоит уделять также контенту и тематике площадок. «Если раньше было условно 50 площадок, а на них всё и сразу, то сейчас актуально зонирование: театр, танцы, музыка и так далее. Людям в этом проще ориентироваться и выбирать, что их интересует. Но то, что в Академическом возникли пробки, а Светлана Лобода задержалась на 45 минут, неудивительно. Привези сюда U2 — будет невероятное столпотворение! Но самое главное, что идёт эволюция качества проведения массовых мероприятий, где совпадают интересы администрации и организаторов», — говорит шоумен и учредитель группы компаний Be Brand Group Даниил Макеранец.

По его словам, вслед за ЧМ по футболу Екатеринбургу сыграет на руку проведение выставки ЭКСПО-2025. «Ничего лучше с городом произойти не может за всю его историю. Это позволит привлекать новые инвестиции с разных уровней, а не брать деньги из бюджета на различные массовые мероприятия», — подчеркивает эксперт.