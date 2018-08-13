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В Тайсине создается экологический коридор вдоль реки Янцзы
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В Тайсине создается экологический коридор вдоль реки Янцзы 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Тайчжоу /пров. Цзянсу/, 12 августа /Синьхуа/ — Создание экологического коридора вдоль реки Янцзы — это один из приоритетных проектов охраны окружающей среды в бассейне Янцзы, реализуемый в городском уезде Тайсин провинции Цзянсу /Восточный Китай/.
Согласно плану, будет проведено экологическое благоустройство 50 проц 24-километровой береговой линии, где будут построены экокультурный, эколандшафтный и экоиндустриальный парки.
Тайчжоу /пров. Цзянсу/, 12 августа /Синьхуа/ — Создание экологического коридора вдоль реки Янцзы — это один из приоритетных проектов охраны окружающей среды в бассейне Янцзы, реализуемый в городском уезде Тайсин провинции Цзянсу /Восточный Китай/.
Согласно плану, будет проведено экологическое благоустройство 50 проц 24-километровой береговой линии, где будут построены экокультурный, эколандшафтный и экоиндустриальный парки.
Тайчжоу /пров. Цзянсу/, 12 августа /Синьхуа/ — Создание экологического коридора вдоль реки Янцзы — это один из приоритетных проектов охраны окружающей среды в бассейне Янцзы, реализуемый в городском уезде Тайсин провинции Цзянсу /Восточный Китай/.
Согласно плану, будет проведено экологическое благоустройство 50 проц 24-километровой береговой линии, где будут построены экокультурный, эколандшафтный и экоиндустриальный парки.
Тайчжоу /пров. Цзянсу/, 12 августа /Синьхуа/ — Создание экологического коридора вдоль реки Янцзы — это один из приоритетных проектов охраны окружающей среды в бассейне Янцзы, реализуемый в городском уезде Тайсин провинции Цзянсу /Восточный Китай/.
Согласно плану, будет проведено экологическое благоустройство 50 проц 24-километровой береговой линии, где будут построены экокультурный, эколандшафтный и экоиндустриальный парки.
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