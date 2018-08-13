В Тайсине создается экологический коридор вдоль реки Янцзы

Тайчжоу /пров. Цзянсу/, 12 августа / Синьхуа / — Создание экологического коридора вдоль реки Янцзы — это один из приоритетных проектов охраны окружающей среды в бассейне Янцзы, реализуемый в городском уезде Тайсин провинции Цзянсу /Восточный Китай/.

Согласно плану, будет проведено экологическое благоустройство 50 проц 24-километровой береговой линии, где будут построены экокультурный, эколандшафтный и экоиндустриальный парки.

Тайчжоу /пров. Цзянсу/, 12 августа /Синьхуа/ — Создание экологического коридора вдоль реки Янцзы — это один из приоритетных проектов охраны окружающей среды в бассейне Янцзы, реализуемый в городском уезде Тайсин провинции Цзянсу /Восточный Китай/.

Согласно плану, будет проведено экологическое благоустройство 50 проц 24-километровой береговой линии, где будут построены экокультурный, эколандшафтный и экоиндустриальный парки.

Тайчжоу /пров. Цзянсу/, 12 августа /Синьхуа/ — Создание экологического коридора вдоль реки Янцзы — это один из приоритетных проектов охраны окружающей среды в бассейне Янцзы, реализуемый в городском уезде Тайсин провинции Цзянсу /Восточный Китай/.

Согласно плану, будет проведено экологическое благоустройство 50 проц 24-километровой береговой линии, где будут построены экокультурный, эколандшафтный и экоиндустриальный парки.

Тайчжоу /пров. Цзянсу/, 12 августа /Синьхуа/ — Создание экологического коридора вдоль реки Янцзы — это один из приоритетных проектов охраны окружающей среды в бассейне Янцзы, реализуемый в городском уезде Тайсин провинции Цзянсу /Восточный Китай/.

Согласно плану, будет проведено экологическое благоустройство 50 проц 24-километровой береговой линии, где будут построены экокультурный, эколандшафтный и экоиндустриальный парки.