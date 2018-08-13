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Магазины в РФ могут отказаться от пластиковых пакетов
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Крупнейшие ритейлеры обсуждают идею отказа от пластиковых пакетов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: CC BY 2.0 / velkr0 / bags
Ритейлеры, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети), обсуждают отказ от пластиковых пакетов в своих магазинах, хотя к такой мере готовы не все компании, сообщил в интервью РИА Новости председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков.
В октябре 2017 года спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил ввести в России экологический сбор на пластиковые пакеты и поддержать производство бумажных. Многие торговые сети уже отказались от выдачи покупателям бесплатных пластиковых пакетов, но не от продажи такой упаковки.
"У нас в АКОРТ есть инициатива просто взять на себя обязательство отказаться от пластиковых пакетов. Не просто их продавать — а отказаться. Пока эта идея обсуждаются, к ней не все готовы, но такая идея есть", — рассказал Беляков. Он отметил, что ассоциация понимает серьезность экологической проблемы, связанной с использованием пластиковых пакетов, и компании-члены АКОРТ запустили инициативы в этой сфере.
Отказ от бесплатной раздачи пластиковых пакетов — одна из таких мер. "Конечно, это плохо для покупателей, появились дополнительные расходы — даже если это всего рубль. Но все равно гражданам надо объяснять пользу от таких мер", — указал председатель президиума ассоциации. Альтернативой пластиковым пакетам, по его словам, могут стать бумажные пакеты или тканевые сумки.
"Такие пакеты дороже в производстве, дороже в перемещении. Но компании идут на это, ведь это элемент социальной ответственности", — подчеркнул Беляков. Он уверен, что дефицита пакетов в случае отказа от пластиковых упаковок не возникнет. "Если спрос появится — я вас уверяю, что послезавтра бумажных пакетов будет в избытке", — отметил глава АКОРТ.
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) была создана в 2001 году. Среди ее целей — представление и защита общих интересов членов ассоциации, а также создание цивилизованных рыночных отношений в сфере розничной торговли. Членами АКОРТ являются ведущие российские ритейлеры, включая X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"), "Магнит", "Лента", "Ашан" и "Дикси".
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