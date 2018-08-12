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Экоакция по раздельному сбору мусора прошла в Истринском парке
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Экоакция по раздельному сбору мусора прошла в Истринском парке 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
В Истринском городском парке состоялась экологическая акция, посвященная раздельному сбору мусора и его вторичной переработке, сообщил корреспондент «360».
Экологический квест от общественного проекта «Сад моей мечты» прошел в парке в рамках акции. Весь день юные посетители парка разгадывали ребусы, играли в мяч, рисовали растения и животных. В парке прошли лекции о том, как экономить воду и электроэнергию, как правильно сортировать мусор. Общественники уже установили контейнеры для раздельного сбора отходов в парке и в нескольких дворах.
Источник фото: телеканал «360»
«Для любого города это очень важно. Со следующего года вводится раздельный сбор мусора в каждом доме. Каждый ребенок должен знать, что нельзя все смешивать в одно ведро, потому что что-то мы можем переработать», — рассказала местный житель Олеся Григорова.
Общественники организовали в парке «Дарма — Ярмарку». На этой барахолке каждый посетитель мог бесплатно подобрать себе какую-либо вещь или отдать ненужные вещи нуждающимся.
Источник фото: телеканал «360»
Активисты из проекта «Сад моей мечты» каждый месяц устраивают в городском парке полезные мастер-классы для детей и акции по благоустройству территории — для взрослых. Прошлой осенью они посадили в парке несколько десятков молодых яблонь, груш, слив и вишен. Теперь за деревьями ухаживает весь город. Следующий экологический квест пройдет в последние выходные лета.
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