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Минэкологии Якутии начало проверку после гибели чаек на реке Тукэн
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Минэкологии Якутии начало проверку после гибели чаек на реке Тукэн 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 12 августа. Министерство экологии Якутии начало проверку после гибели чаек на реке Тукэн в Верхневилюйском районе, сообщила в воскресенье пресс-служба главы республики Саха.
Поводом проверки стало видео, которое распространяется в социальных сетях. На нем запечатлены погибшие, а также «парализованные» чайки, которые могут двигать только головой.
"В целях выяснения обстоятельств на реку Тукэн выехала группа представителей Департамента ветеринарии Якутии и госинспекторы Нюрбинского комитета и Верхневилюйской инспекции охраны природы. В ходе проверки будут проведены обследования территории и акватории реки Тукэн, отобраны пробы из природной среды, в том числе воды, почвы и растительности", — говорится в сообщении.
Результаты экологической экспертизы будут готовы в течение нескольких дней.
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