Минэкологии Якутии начало проверку после гибели чаек на реке Тукэн

ТАСС , 12 августа. Министерство экологии Якутии начало проверку после гибели чаек на реке Тукэн в Верхневилюйском районе, сообщила в воскресенье пресс-служба главы республики Саха.

Поводом проверки стало видео, которое распространяется в социальных сетях. На нем запечатлены погибшие, а также «парализованные» чайки, которые могут двигать только головой.

"В целях выяснения обстоятельств на реку Тукэн выехала группа представителей Департамента ветеринарии Якутии и госинспекторы Нюрбинского комитета и Верхневилюйской инспекции охраны природы. В ходе проверки будут проведены обследования территории и акватории реки Тукэн, отобраны пробы из природной среды, в том числе воды, почвы и растительности", — говорится в сообщении.

Результаты экологической экспертизы будут готовы в течение нескольких дней.