Ещё
Приморье внесло предложения по развитию экотуризма в ДФО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Приморье внесло предложения по развитию экотуризма в ДФО 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Тему развития экотуризма на Дальнем Востоке обсудили на заседании Правительственной комиссии по вопросам развития в ДФО и Байкальском регионе социально‐экономической сферы. Встречу провел премьер‐министр России Дмитрий Медведев. Приморский край внес предложения по развитию экологического туризма Дальнего Востока. Об этом сообщил официальный сайт администрации Приморья.
Дмитрий Медведев в ходе встречи отметил, что Дальний Восток пользуется спросом среди туристов, хотя инфраструктура здесь развита слабо, и привел в пример Камчатку. Особого внимания заслуживает вопрос развития экологического туризма и повышение посещаемости заповедников.
На территории Приморского края расположено шесть государственных заповедников, 13 природных заказников, четыре национальных парка, один природный парк краевого значения и 214 природных памятников. В крае работает свыше 80 природно-экологических маршрутов для туристов, в том числе пешие, водные, автомобильные и комбинированные. Однако исходя из количества особо охраняемых природных территорий края, необходимо расширять число маршрутов.
Также в регионе существуют проблемы с недостаточной развитостью туристической сферы, труднодоступностью природных охраняемых зон, недостатком необходимого для успешной организации экотуризма опыта персонала и другие проблемы.
Глава Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что на федеральном уровне надо предусмотреть ряд мер, которые могли бы поспособствовать развитию экотуризма в крае и на Дальнем Востоке в целом. Следует предусмотреть раздел по развитию инфраструктуры природных охраняемых зон регионов в госпрограмме на 2012–2020 годы «Охрана окружающей среды».
Требуется господдержка для обустройства инфраструктуры туризма, в том числе за счет субсидий в средний и малый бизнес. Также надо организовать обязательную аттестацию гидов и переводчиков-проводников, внедрить обязательное медицинское страхование туристов на опасных маршрутах и ввести удобную систему получения разрешения на посещение природных охраняемых зон.
Андрей Тарасенко отметил, что данные предложения направлены в Министерство культуры РФ. При этом Приморье разработало проект по продвижению и развитию экотуризма на охраняемых природных территориях и передало его на федеральный уровень. Документ предусматривает свыше 20 различных мер и рассчитан на период до 2025 года.
Среди отмеченных мер — создание брендов охраняемых природных территорий, разработка на них экологических троп, создание системы добровольной экологической сертификации продукта экологического туризма и другие.
360tv.ru: последние новости
Приморская река побелела из‐за разлива неизвестных веществ Медведев сообщил на Камчатке о господдержке развития заповедников Как изменится Московский НПЗ — об экологической модернизации рассказали мэру Собянину
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть перечеркнула планы Степаненко67
США берут рубль на прицел116
Анонсировано историческое решение по Каспию38
Вайкуле категорически отказалась ехать в Крым182
Times: новые санкции США помогут Путину86
Видео
01:00
Вайкуле категорически отказалась ехать в Крым
Шоу-бизнес
08:06
Times: новые санкции США помогут Путину
Политика Статьи
00:45
Боевые корабли РФ вошли в Средиземное море
Армия Войска
00:45
Огонь и паника: ЧП на борту лоукостера попало на видео
Происшествия Пожары
00:30
Крушение на острове: зачем механик угнал самолет в США
Происшествия Статьи
00:20
США берут рубль на прицел
В мире Статьи
08:32
Смерть перечеркнула планы Степаненко
Шоу-бизнес
02:34
Анонсировано историческое решение по Каспию
СНГ В мире
00:58
«Над Ялтой будет развеваться флаг Украины»
Украина В мире
00:18
Разбился угнанный в США пассажирский самолет
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение