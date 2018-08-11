Приморье внесло предложения по развитию экотуризма в ДФО

Дмитрий Медведев. Тему развития экотуризма на Дальнем Востоке обсудили на заседании Правительственной комиссии по вопросам развития в ДФО и Байкальском регионе социально‐экономической сферы. Встречу провел премьер‐министр России Приморский край внес предложения по развитию экологического туризма Дальнего Востока. Об этом сообщил официальный сайт администрации Приморья.

Дмитрий Медведев в ходе встречи отметил, что Дальний Восток пользуется спросом среди туристов, хотя инфраструктура здесь развита слабо, и привел в пример Камчатку. Особого внимания заслуживает вопрос развития экологического туризма и повышение посещаемости заповедников.

На территории Приморского края расположено шесть государственных заповедников, 13 природных заказников, четыре национальных парка, один природный парк краевого значения и 214 природных памятников. В крае работает свыше 80 природно-экологических маршрутов для туристов, в том числе пешие, водные, автомобильные и комбинированные. Однако исходя из количества особо охраняемых природных территорий края, необходимо расширять число маршрутов.

Также в регионе существуют проблемы с недостаточной развитостью туристической сферы, труднодоступностью природных охраняемых зон, недостатком необходимого для успешной организации экотуризма опыта персонала и другие проблемы.

Глава Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что на федеральном уровне надо предусмотреть ряд мер, которые могли бы поспособствовать развитию экотуризма в крае и на Дальнем Востоке в целом. Следует предусмотреть раздел по развитию инфраструктуры природных охраняемых зон регионов в госпрограмме на 2012–2020 годы «Охрана окружающей среды».

Требуется господдержка для обустройства инфраструктуры туризма, в том числе за счет субсидий в средний и малый бизнес. Также надо организовать обязательную аттестацию гидов и переводчиков-проводников, внедрить обязательное медицинское страхование туристов на опасных маршрутах и ввести удобную систему получения разрешения на посещение природных охраняемых зон.

Андрей Тарасенко отметил, что данные предложения направлены в Министерство культуры РФ . При этом Приморье разработало проект по продвижению и развитию экотуризма на охраняемых природных территориях и передало его на федеральный уровень. Документ предусматривает свыше 20 различных мер и рассчитан на период до 2025 года.

Среди отмеченных мер — создание брендов охраняемых природных территорий, разработка на них экологических троп, создание системы добровольной экологической сертификации продукта экологического туризма и другие.