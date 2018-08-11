Под Курганом в лесу обнаружена очередная свалка с трупами животных

Жители села Введенское Кетовского района Курганской области обратились в мою общественную приемную с жалобой на свалку мусора на территории за местной больницей. В прошлое воскресенье, 5 августа, с местными мы выехали в сосновый бор, который находится за так называемой новой больницей, примерно 600 метрах, рядом с карьером, в котором ДРСУ берет песок. Если раньше здесь собирали белые грибы, то сейчас жители обходят эту часть леса стороной. Значительный участок бора оказался завален отходами, при этом не только бытовыми. Тут же находились трупы домашних животных.

В этот же день я обратился с жалобой в природоохранную прокуратуру. Уже на следующий день на место выехали специалисты Управления ветеринарии по Курганской области. Как оказалось в районе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, трупы животных могут способствовать распространению болезни. При выезде на место приведенные в жалобе факты подтвердились. Труп животного был изъят для проведения экспертизы.

Свалка появилась еще пять лет назад. Тогда после нескольких пожаров на старой свалке, которая располагалась непосредственно на территории села, наших жалоб и обращений, Кетовский районный суд принял решение о закрытии свалки. В этот период местная Администрация сбор твердых коммунальных отходов не организовала, очевидно под свалку и приспособили близлежащий лес.

Депутаты сельской Думы неоднократно поднимали вопрос по рекультивации свалки в сосновом бору, однако председатель сельской Думы Елена Никитина отказывалась включать вопрос в повестку дня, а Глава села ссылался на недостаток средств в бюджете для наведения порядка. При этом жалобы жителей на свалки продолжают поступать.

Фото: Иван Камшилов © ИА «Уральский меридиан»