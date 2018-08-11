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Строительство новых мусоросортировочных комплексов на Южном Урале началось с Карабаша
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Строительство новых мусоросортировочных комплексов на Южном Урале началось с Карабаша 

РИА «ФедералПресс» 40 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В городе Карабаше Челябинской области стартовало строительство нового мусоросортировочного комплекса. «На этой неделе на участок завезли технику, приступили к планировке территории», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Министерства экологии РФ.
Помимо Карабаша новые мусоросортировочные комплексы в Челябинской области планируется построить в Сатке, Трехгорном и Снежинске. Ранее сообщалось, что на реализацию программы создания предприятий по обработке твердых коммунальных отходов будет направлено 139 млн рублей, из которых 113 млн — деньги из федерального бюджета, остальные — средства из областной казны.
«Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами должна привести к сокращению объемов захоронения твердых коммунальных отходов, поэтому весь поток вновь образуемого мусора будет направляться на сортировку и только отходы, не подлежащие дальнейшей переработке, будут размещаться на полигоне», — отмечал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Фото: ФедералПресс / Екатерина Лазарева
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