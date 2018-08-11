Строительство новых мусоросортировочных комплексов на Южном Урале началось с Карабаша 

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Воздух на Ямале станет чище

Новый полпред президента России Николай Цуканов высказался об экологических проблемах Челябинская

На реанимацию Черноисточинского водохранилища и других водоемов уйдет 1,2 миллиарда рублей