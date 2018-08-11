Каменным джунгялм— стоп. Почему люди уезжают в глубинку работать бесплатно

Наибольшее количество заповедников — на территории Республики Алтай . Почти все они реализуют волонтёрские программы. Экологические лагеря есть в заповедниках Томской области . Впрочем, обо всём по порядку.

Без телефона и Интернета

Пожалуй, самый крупный и самый старый в СФО — Алтайский заповедник. Он основан в 1932 году, занимает 9,5% всей территории Республики Алтай. Задача Алтайского заповедника — сохранение уникального Телецкого озера и охрана диких животных промыслового значения — алтайского марала, сибирского соболя и лося. Земли Алтайского заповедника — единственное место в Республике, где можно встретить дикого северного оленя. Кроме того, здесь обитают медведи, кабарги, волки, росомахи, выдры, рыси и кабаны.

Периодически заповедник объявляет о наборе волонтёров для помощи инспекторам. Добровольные помощники егерей контролируют соблюдение заповедного режима, работают с посетителями. Такие помощники нужны, как правило, в летне-осенний период.

В Катунский биосферный заповедник каждое лето съезжаются волонтёры со всей страны. В прошлом году здесь были добровольцы из Ленинградской, Владимирской, Воронежской, Московской областей и Красноярского края . Волонтёры занимались благоустройством эколого-просветительского маршрута «В краю озёр и водопадов». Это место — одно из самых посещаемых в заповеднике, поэтому здесь приходится постоянно убирать мусор, оставляемый туристами. Помимо этого, ребята строили мостки на заболоченных участках и убирали валежник.

«Это было нелегко, — рассказала Антонина Коломиец, представитель РГО и участница смены. — Но зато мы почти бесплатно любовались неповторимой природой Алтая , дышали чистейшим воздухом, изучили систему Мультинских озёр — такой экосистемы больше нигде в мире нет».

Национальный парк Сайлюгемский занимается охраной снежного барса. Волонтёры работают здесь с июня по сентябрь. Они занимаются обустройством экологических троп и туристических стоянок. Если повезёт, то здесь можно увидеть самых красивых диких кошек — ирбисов — в дикой природе.

Впрочем, предупреждают организаторы волонтёрских программ, волонтёрство и туризм — очень разные вещи. Как правило, волонтёров приглашают для выполнения малоквалифицированной тяжёлой работы. Условия проживания — тоже не «пять звёзд»: в палатках, вне благ цивилизации, без сотовой связи и сети Интернет, приготовление пищи на костре самостоятельно. При этом волонтёр сам оплачивает проезд к месту работы и питание.

Семейная жизнь пернатых

В Томской области ежегодно действуют экологические лагеря на территории Ларинского ландшафтного заказника. Здесь охраняют редкое поселение алтайского сурка. Кроме сурка, в заповеднике обитают 26 видов животных, подлежащих охране: бобр, серый сурок, сибирская косуля, барсук, летяга, рысь, волк, лиса.

Кроме Ларинского заказника, в Томской области есть ещё пять особо охраняемых природных территорий.

Заказник Калтайский — естественный природный резерват животных, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении. Под охраной здесь лось, белка, горностай, глухарь, тетерев, журавль. Калтайский — один из немногих заповедников в Сибири, куда можно входить беспрепятственно.

Интересный памятник природы есть в Омской области . В природном парке «Птичья гавань» прямо на территории города гнездятся утки, чомги, лысухи, кулики, чайки. В берёзовом колке «Птичьей гавани» обосновалась колония грачей. Случается, появляются на водоёмах гусь серый, журавль серый, лебедь-кликун, баклан, беркут. Из животных в парке водятся горностаи, ондатры, зайцы, хорьки. Гулять в заповеднике могут все желающие. Посетителей не пускают только к местам гнездования птиц. Но понаблюдать за семейной жизнью пернатых можно с башни, специально для этого построенной на территории парка.

Побывать в заповеднике можно и туристом. Для этого нужно заблаговременно оформить пропуск в офисе ООПТ. Пускают, конечно, не в любое время дня и ночи, а в ходе реализации эколого-туристических программ.

Правда, сервис в этих местах стоит недёшево. В том же Сайлюгемском сутки пребывания в визит-центре обходятся в 2,5–3 тыс. руб.