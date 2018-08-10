В Москве передумали строить новые мусоросжигательные заводы

Сергей Собянин отказался от идеи строить в Москве новые мусоросжигательные заводы. «Хотя такие планы были», — говорится в заявлении кандидата на пост мэра столицы, опубликованном на сайте его предвыборного штаба.

Сейчас в Москве работают два мусоросжигательных завода — в Западном Бирюлеве и Косино-Ухтомском районе. После такого решения основная нагрузка ляжет на Подмосковье , считает руководитель центра «Устойчивое развитие», эксперт ОНФ Наталья Розина:

Наталья Розина руководитель центра «Устойчивое развитие», эксперт ОНФ «Я реально считаю, что Москва не будет строить внутри себя мусоросжигательные заводы, просто потому что земля в Москве дорогая, тратить ее на такие объекты нерентабельно. Последствия для Москвы и Московской области будут несколько разными, но похожими. Москва с Московской областью стоят на пороге мусорного коллапса, потому что проблему мусора надо решать многоуровнево, начиная от каждого двора и заканчивая выстраиванием отношений с реальными переработчиками мусора. Если бы начали это делать лет пять-семь назад, то сейчас ситуация была бы совершенно замечательная, примерно как в Европе, с раздельным сбором отходов, с переработкой, с переработчиками, которые не сидят без сырья, без вонючих полигонов и без строительства „мусоросжигалок“.

Сейчас в Москве и Подмосковье производится каждый пятый килограмм мусора, то есть на 4% территории России накапливается пятая часть всего мусора страны. О решении не строить в столице мусоросжигательные заводы и путях выхода из кризиса рассуждает исполнительный директор Ассоциации операторов по обращению с отходами „Чистая страна“ Руслан Губайдуллин

Руслан Губайдуллин исполнительный директор Ассоциации операторов по обращению с отходами „Чистая страна“ „Вопрос неоднозначный. У нас есть в итоговой части, в части по захоронению, по утилизации мусора, всего два варианта. Это либо сжигание, но даже после сжигания все равно нужен полигон для того, чтобы захоранивать шлаковые отходы. Но без сортировки мы не обойдемся, это факт. Сейчас уже на полигонах захоронение без сортировки запрещено. Без раздельного сбора и ответственности жителей мы тоже не обойдемся. Что дороже, что дешевле? На самом деле, дороже ничего с мусором не сделать. Может быть, проще сваливать куда-то, но за это мы заплатим не рублем сейчас, а заплатим потом здоровьем, загрязнением природы. Да, сжигание дороже, но, допустим, для Московского региона это один из необходимых выходов, потому что это одна из самых плотнозаселенных территорий Европы, а у полигона санитарно-защитная зона должна быть километр. Мы просто не найдем такой земли не то что в Москве и Московской области, ее просто нет“.

Сергей Собянин также рассказал, что сейчас в городе идет реабилитация полигонов твердых бытовых отходов. Рекультивированы полигон „Малинки“ в Новой Москве и незаконная свалка в Печатниках, идут работы на бывших полигонах в Саларьеве и Некрасовке. На их месте появятся парки.