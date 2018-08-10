Балаковцы задыхаются от гор мусора

Жители Балакова сообщают, что отходы не вывозятся на протяжении трех дней.

В условиях лета бытовой мусор разлагается во дворах. Людям буквально нечем дышать от миазмов.

В частности, огромные кучи отходов скопились во дворе домов 13А, 10 на улице Вокзальная. «Запах ужасный», — так подписал фотодоказательства антисанитарии балаковец Александр Белимов.

Напомним, в Саратовской области произошла смена компании, занимающейся вывозом и утилизацией твердых коммунальных отходов. Вместо «Мехуборки» наводить порядок с 12 августа будет Региональный оператор в лице «Управления отходами».

Фото: соцсети