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Балаковцы задыхаются от гор мусора
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Балаковцы задыхаются от гор мусора 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Жители Балакова сообщают, что отходы не вывозятся на протяжении трех дней.
В условиях лета бытовой мусор разлагается во дворах. Людям буквально нечем дышать от миазмов.
В частности, огромные кучи отходов скопились во дворе домов 13А, 10 на улице Вокзальная. «Запах ужасный», — так подписал фотодоказательства антисанитарии балаковец Александр Белимов.
Напомним, в Саратовской области произошла смена компании, занимающейся вывозом и утилизацией твердых коммунальных отходов. Вместо «Мехуборки» наводить порядок с 12 августа будет Региональный оператор в лице «Управления отходами».
Фото: соцсети
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