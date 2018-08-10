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Камчатка готовится к празднику в честь морских млекопитающих 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 авг — РИА Новости. 23 сентября в Петропавловске-Камчатском пройдет третий экологический фестиваль морских млекопитающих «Море жизни», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Камчатского края.
Цель фестиваля — привлечь внимание общественности к вопросам защиты морской фауны. Организаторы обещают обширную тематическую программу для гостей, где каждый сможет узнать об обитателях водной стихии и проблемах их сохранения. Самым зрелищным этапом события станет экологическое шествие.
Мы хотим привлечь молодежь к участию в массовых городских мероприятиях и пробудить интерес к проблемам водного мира. Заявки на шествие будут приниматься до 15 сентября, а самые яркие и многочисленные колонны будут награждены ценными подарками и призами", —говорится в сообщении оргкомитета.
В рамках экологического праздника также пройдут выступления флайбордистов, фридайверов, дайверов и сапсерферов.
Фестиваль организован при поддержке властей Камчатского края, Ассоциации особо охраняемых природных территорий региона и Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника.
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