Как Госдума защитила особо охраняемые природные территории

25 июля Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты РФ . Документ прошел первое чтение в 2015 году, однако был принят только этим летом после того, как был донастроен депутатскими поправками. Президент РФ Владимир Путин подписал этот закон 3 августа.

Особо охраняемые природные территории — что это?

В соответствии с ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», это «участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение». Эти участки полностью или частично изъяты по решению властей из хозяйственного использования и относятся к объектам общенационального достояния. Кроме того, для этих участков установлен режим особой охраны.

Какие бывают особо охраняемые природные территории?

В зависимости от особенностей режима особо охраняемых природных территорий выделяются следующие их разновидности:

государственные природные, в том числе биосферные, заповедники (например, Алтайский природный биосферный заповедник); национальные парки (например, Валдайский национальный парк); природные парки (например, «Ленские столбы»); государственные природные заказники (например, «Ярославский»); памятники природы (например, Долгая коса в Краснодарском крае ); дендрологические парки и ботанические сады (например, Хабаровский дендрологический парк).

Как отмечал Председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов , всего в России 13 тысяч таких особо охраняемых природных территорий. Это 12% всей территории страны.

Какие правила посещения особо охраняемых природных территорий?

В соответствии с принятыми поправками, посещать особо охраняемые природные территории можно по установленным для таких зон правилам особой охраны. Так, люди, не проживающие в населенных пунктах в границах особо охраняемых природных территорий, могут посетить эту зону либо за плату, либо бесплатно. Порядок определения этой платы или освобождения от нее устанавливается Правительством РФ

Важным моментом в нововведениях станет то, что теперь в законодательстве прописано, что плата за посещение таких территорий не будет взиматься с людей, проживающих на территории, в том числе с представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока — тех, кто живут на этих территориях исторически.

«Доходило раньше до маразма. Людей, которые там по триста лет живут, у которых там все родственники живут, — их заставляли платить за вход на эту территорию. Но этот закон это снимает», — отмечал Владимир Бурматов.

В чьей собственности находятся эти территории и как их защищают?

Как указывается в принятом законе, земельные участки и природные ресурсы, расположенные в границах особо охраняемых природных зон, находятся в федеральной собственности.

Особо отмечается, что эти земельные участки не подлежат отчуждению из федеральной собственности. Также теперь строго запрещен перевод земель, находящихся в границах особо охраняемых природных зон, из одной категории в другую. Это позволит защитить эти земли от застройки отелями, гостиницами, спортивными сооружениями и т. п. Как отмечал Владимир Бурматов, так часто делали «нечистые на руку бизнесмены» — переводили земли охраняемых зон в лесной фонд, а после постепенно начинали застройку.

Кроме того, теперь в законе прописано, что на территориях национальных парках запрещается строительство объектов спорта, являющихся объектами капстроительства, связанных с ними инженерной и транспортной инфраструктур, размещение скотомогильников, а также свалок.

Физические и юридические лица, арендующие земельные участки на территориях национальных парков, должны ежегодно проводить мероприятия по предотвращению нанесения вреда животным, растениям и окружающей среде, а также направленные на соблюдение режима особой охраны территорий национальных парков. Эти мероприятия должны быть согласованы с ФГБУ, осуществляющим управление национальным парком. Перечень таких мероприятий утверждается ФОИВом, в ведении которого находятся национальные парки.

Какие дополнительные полномочия появились у госинспекторов в области охраны окружающей среды?

Теперь государственные инспекторы в области охраны окружающей среды при исполнении служебных обязанностей пользуются теми же правами, что и должностные лица, осуществляющие федеральный лесной надзор, охотничий надзор, надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания. Также в соответствии с законом госинспекторам в области охраны окружающей среды разрешили носить охотничье оружие. Кроме того, госинспекторы получат служебные удостоверения и форменную одежду установленного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти образца.

Какие государственные природные заповедники преобразуются в национальные парки?

Законом предусматривается преобразование в национальные парки следующих государственных природных заповедников:

Тебердинский государственный природный биосферный заповедник; государственный природный заповедник «Столбы»; государственный природный биосферный заповедник «Командорский»; государственный природный заповедник «Гыданский».

Также устанавливается порядок такого преобразования и запрет на изменение границ указанных заповедников в процессе их преобразования.