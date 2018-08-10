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Разгребать свалки в ярославских лесах отправили хоккеистов: что на это сказал Андрей Коваленко
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Разгребать свалки в ярославских лесах отправили хоккеистов: что на это сказал Андрей Коваленко 

76.ru 3 часа назад
Фото: 76.ru
В правительстве похвастались, что добровольцы разгребли уже 70 лесных свалок
Лес должен быть чистым. Так решили в Ярославле областные власти и дали приказ навести там порядок. В правительстве нашлись добровольцы, которые отправились разгребать свалки своими руками, а вместе с собой они взяли ребят из «Экодесанта» и юных хоккеистов.
— На сегодняшний день ликвидировано уже 70 свалок, убрано более 1670 кубометров отходов, — рассказали в правительстве Ярославской области. — В мероприятиях приняли участие 1400 человек, из них более 400 — добровольцы.
Сегодня добровольцы сходили и на Прусовские карьеры, куда уже давно тянуло активистов «Экодесанта», но у них всё никак не доходили руки, чтобы там поприбираться.
— Мы часто видим мусор в лесах, когда выезжаем на природу. Он не только портит вид, но и наносит вред окружающей среде, — сказал хоккеист Андрей Коваленко. — Если каждый с детства научится беречь природу родного края, своей малой родины и приносить ей только пользу, а не вред, то ситуация значительно улучшится.
А пока все обсуждали развитие экологической политики региона, почти никто не заметил как по Волге растеклись огромные нефтяные пятна.
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