Разгребать свалки в ярославских лесах отправили хоккеистов: что на это сказал Андрей Коваленко

В правительстве похвастались, что добровольцы разгребли уже 70 лесных свалок

Лес должен быть чистым. Так решили в Ярославле областные власти и дали приказ навести там порядок. В правительстве нашлись добровольцы, которые отправились разгребать свалки своими руками, а вместе с собой они взяли ребят из «Экодесанта» и юных хоккеистов.

— На сегодняшний день ликвидировано уже 70 свалок, убрано более 1670 кубометров отходов, — рассказали в правительстве Ярославской области . — В мероприятиях приняли участие 1400 человек, из них более 400 — добровольцы.

Сегодня добровольцы сходили и на Прусовские карьеры, куда уже давно тянуло активистов «Экодесанта», но у них всё никак не доходили руки, чтобы там поприбираться.

— Мы часто видим мусор в лесах, когда выезжаем на природу. Он не только портит вид, но и наносит вред окружающей среде, — сказал хоккеист Андрей Коваленко . — Если каждый с детства научится беречь природу родного края, своей малой родины и приносить ей только пользу, а не вред, то ситуация значительно улучшится.

А пока все обсуждали развитие экологической политики региона, почти никто не заметил как по Волге растеклись огромные нефтяные пятна.