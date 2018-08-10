Воздух на Ямале станет чище 

Правительство Ямала направило в Министерство природных ресурсов и экологии РФ документ о поддержке проекта методики исчисления размера вреда, причиненного атмосфере.
Минприроды России составляет нормативный правовой акт, который определял бы методы и таксы по расчету размера причиненного воздуху вреда. До сих пор существовали только методики, которые позволяют вычислить размер вреда для почвы, водоемов и лесов.
В 2018 году Минприроды разработало такую методику и направило ее в регионы, в том числе на Ямал, для рассмотрения. Специалисты департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа сочли новую методику эффективной.
Ямальцы считают, что если документ будет принят, это мотивирует предприятия внедрять природосберегающие технологии, что повысит экологическую безопасность региона.