Ещё
Волонтеры «Будущее Арктики» добились ликвидации несанкционированной свалки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волонтеры «Будущее Арктики» добились ликвидации несанкционированной свалки 

ИА Север-Пресс 3 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Активисты проекта «Будущее Арктики» получили ответ от администрации Надымского района по вопросу ликвидации несанкционированной свалки металлолома.
Напомним, экодружина обнаружила свалку 25 июля этого года в окрестностях Надыма недалеко от канализационных очистных сооружений. Там же волонтеры обнаружили строение, в котором был мужчина. Он пояснил, что живёт на этой территории и ведет деятельность по сбору и хранению металлолома.
Инициатор экологического проекта «Будущее Арктики» Владимир Пушкарев подготовил обращения в администрацию Надымского района, Росприроднадзор и прокуратуру с просьбой провести проверку по случаю обнаружения несанкционированной свалки металлолома и принять меры для решения вопроса о привлечении виновных к ответственности. Ответ пришел накануне, 9 августа.
По словам волонтера проекта в Надымском районе в Тимофея Спиридонова, в ответ на обращение сотрудники администрации выехали на место несанкционированной свалки, специалисты осмотрели территорию и составили акт. На гражданина, чье строение обнаружили волонтеры, составили протокол об административном правонарушении. Его обязали в кротчайшие сроки ликвидировать свалку. Для этого он заключил договор с организацией, которая имеет лицензию на уборку и реализацию лома черных и цветных металлов. Нарушитель обязался убрать свалку до 15 ноября.
ИА Север-Пресс: последние новости
Новая методика эффективна. Нарушители ответят за испорченный воздух Чистый Заячий остров ждет туристов и рыбаков. Волонтеры убрали весь мусор Нацпроект «Экология». Теме отходов – особое внимание
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конец кругосветке. Туристку убили в первой же стране90
Киев игнорирует простой способ «изгнания» ЧФ РФ из Крыма35
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов73
Фото Бледанс в постели с сыном возмутило Сеть26
Убийство медсестры в Донбассе привело Украину в восторг244
Видео
00:42
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
Политика
01:38
Прилепин предложил помощь в подавлении бунта «торнадовцев»
Общество
00:55
ООН выдвинула требования России из-за пыток
В мире
00:58
Киев игнорирует простой способ «изгнания» ЧФ РФ из Крыма
Политика Статьи
01:24
Собиравший деньги для Фриске фонд снова обманули
Происшествия
01:10
Петросян обратился к поклонникам
Шоу-бизнес
10:15
Пока вы спали: часть россиян лишат ОМС
Общество
00:40
Обезображенного болезнью певца не узнали в онкоцентре
Шоу-бизнес
00:30
Бензовоз взорвался в Омске
Пожары Происшествия
00:53
Город в городе: как развивается территория ЗИЛа
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение