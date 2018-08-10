Волонтеры «Будущее Арктики» добились ликвидации несанкционированной свалки

Активисты проекта «Будущее Арктики» получили ответ от администрации Надымского района по вопросу ликвидации несанкционированной свалки металлолома.

Напомним, экодружина обнаружила свалку 25 июля этого года в окрестностях Надыма недалеко от канализационных очистных сооружений. Там же волонтеры обнаружили строение, в котором был мужчина. Он пояснил, что живёт на этой территории и ведет деятельность по сбору и хранению металлолома.

Инициатор экологического проекта «Будущее Арктики» Владимир Пушкарев подготовил обращения в администрацию Надымского района, Росприроднадзор и прокуратуру с просьбой провести проверку по случаю обнаружения несанкционированной свалки металлолома и принять меры для решения вопроса о привлечении виновных к ответственности. Ответ пришел накануне, 9 августа.

По словам волонтера проекта в Надымском районе в Тимофея Спиридонова, в ответ на обращение сотрудники администрации выехали на место несанкционированной свалки, специалисты осмотрели территорию и составили акт. На гражданина, чье строение обнаружили волонтеры, составили протокол об административном правонарушении. Его обязали в кротчайшие сроки ликвидировать свалку. Для этого он заключил договор с организацией, которая имеет лицензию на уборку и реализацию лома черных и цветных металлов. Нарушитель обязался убрать свалку до 15 ноября.