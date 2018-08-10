После гибели рыбы в Шелони Ведерников поручил чиновникам следить за чисткой реки 

После сообщения о фактах загрязнения реки Шелонь и гибели рыбы в районе деревни Смоленец Порховского района врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поручил Госкомитету по природопользованию и охране окружающей среды осуществлять еженедельный мониторинг мер, принимаемых территориальными федеральными органами исполнительной власти по вопросу загрязнения реки Шелонь и гибели рыбы. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. Глава района Виктор Степанов должен инфрмировать населения о принимаемых мерах по устранению негативного воздействия на водный объект. Река — объект федерального экологического надзора, который осуществляется Управлением Росприроднадзора по Псковской области. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».