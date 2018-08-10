В Серпухове появились контейнеры для раздельного сбора мусора

Урны синего, красного, желтого и зеленого цветов предназначены для сбора пластика, стекла, бумаги и прочих отходов.

Разноцветные урны можно увидеть рядом с остановками на улице Советской и Ворошилова, а также на территории 6 детских садов и у одной школы. Всего на территории детских садов и школ города Серпухово будет оборудован 61 мусороприемник для раздельного сбора мусора.