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В Серпухове появились контейнеры для раздельного сбора мусора
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В Серпухове появились контейнеры для раздельного сбора мусора 

Вести Подмосковья 4 часа назад
Разноцветные боксы для раздельного сбора мусора появились на улицах Серпухова, сообщила пресс-служба правительства Московской области. Установкой контейнеров занимается МБУ «Комбинат благоустройства».
Урны синего, красного, желтого и зеленого цветов предназначены для сбора пластика, стекла, бумаги и прочих отходов.
Разноцветные урны можно увидеть рядом с остановками на улице Советской и Ворошилова, а также на территории 6 детских садов и у одной школы. Всего на территории детских садов и школ города Серпухово будет оборудован 61 мусороприемник для раздельного сбора мусора.
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