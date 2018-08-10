Новая методика эффективна. Нарушители ответят за испорченный воздух

Минприроды России готовит к принятию нормативный правовой акт, определяющий методы и таксы по расчёту размера вреда, причинённого окружающей среде в результате допущенного загрязнения атмосферного воздуха, необходимость в котором давно назрела. В условиях активного экономического развития поддержание качества окружающей среды требует значительных затрат. Поэтому вопросы возмещения ущерба, причинённого окружающей среде, принимают особую актуальность.

Однако в законодательстве Российской Федерации отсутствуют механизмы, позволяющие рассчитать нанесённый природе вред. Федеральным законом «Об охране окружающей среды» предусмотрены способы определения вреда окружающей среде. При этом принятые методики позволяют рассчитать размер вреда, причиненного почвам, водным объектам и лесам. Методики по атмосферному воздуху до сих пор не были разработаны. Это не позволяло органам власти, осуществляющим экологический надзор, принимать меры по возмещению вреда в полном объёме.

В 2018 году Минприроды России разработало такую методику и направило её для рассмотрения и учёта позиции в регионы, в том числе и в Ямало-Ненецкий автономный округ. По словам специалистов департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО, новая методика эффективна. Предлагаемые таксы учитывают показатели эколого-экономической оценки ущерба от загрязнения атмосферного воздуха, коэффициент опасности и прочие аспекты. Кроме того, для устранения влияния инфляционных процессов к таксам исчисления размера вреда применяется коэффициент индексации.

По мнению ямальцев, принятие документа позволит в случаях выявления загрязнения атмосферного воздуха, применять к нарушителям не только штрафные санкции, но и требовать возмещения ущерба. Как сообщает пресс-служба губернатора автономного округа, увеличение материальной ответственности за загрязнение воздуха будет мотивировать предприятия на внедрение природосберегающих технологий, а, следовательно, повысит экологическую безопасность арктического региона. Специалисты профильного ведомства надеются на поддержку этой методики другими субъектами Российской Федерации и её скорейшее принятие.