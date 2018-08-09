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В Ярославской области хотят ввести новый закон о защите деревьев
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В Ярославской области хотят ввести новый закон о защите деревьев 

76.ru 3 часа назад
Фото: 76.ru
Деревья в Ярославской области собираются пересчитать
В ботаническом саду Педагогического университета встретились члены экспертной группы «Лес». На собрании решили разработать закон, который поможет сохранить деревья.
— Одно из главных наших предложений — введение регионального закона о зеленых насаждениях, — сказал начальник отдела федерального государственного надзора регионального департамента лесного хозяйства Александр Гулящих.
Такой закон уже есть в нескольких регионах России, за основу ярославского решили взять аналогичный столичный документ.
— В рамках этого закона необходимо провести инвентаризацию зеленых насаждений. В последний раз она была в 70-х годах, — рассказала председатель ярославской экологической областной общественной организации «Зеленая ветвь» Лидия Байкова.
Мониторинг редких деревьев и животных также поможет обновить Красную книгу Ярославской области, узнать, какие ещё виды нуждаются в защите.
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