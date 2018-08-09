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Сергей Собянин признал наличие проблем в коммунальном секторе Москвы
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Сергей Собянин признал наличие проблем в коммунальном секторе Москвы 

Свободная пресса 5 часов назад
По словам действующего мэра Москвы Сергея Собянина, за последнее время в столице на первый план вышли экологические проблемы. Связано это с обстановкой в Московской области. «Большие города изначально имеют проблему экологии, и в разное время эта проблема имеет разную остроту, но она всегда волновала и волнует горожан, москвичей», — заявил он на встрече с экологическими экспертами в своем предвыборном штабе в среду, 8 августа.
Также он признал, сообщают, в частности, РИА Новости, что сегодня в Москве существуют проблемы с точки зрения работы коммунального сектора, обращения с отходами, загрязнения атмосферы транспортом, а также в сфере топливо— и энергопотребления.
«Система, связанная с раздельным сбором мусора, мусоросортировкой, работой полигонов — это тоже важная тема. Важная тема с посадкой деревьев. Часть деревьев стареют, их надо вырубать. Прокладываются новые дороги, коммуникации, что тоже подвергает испытанию зеленый фонд», — отметил он, добавив при этом, что с каждым срубленным деревом в Москве высаживают 2−3 новых дерева.
В ходе круглого стола эксперты-экологи вынесли кандидату ряд предложений об активном развитии электротранспорта, внедрении раздельного сбора бытовых отходов, озеленении, сбора дождевой воды для полива растений и другие рекомендации. Предполагается, что они будут включены в предвыборную программу Сергея Собянина на предстоящих выборах.
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