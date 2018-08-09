Сергей Собянин признал наличие проблем в коммунальном секторе Москвы

По словам действующего мэра Москвы Сергея Собянина, за последнее время в столице на первый план вышли экологические проблемы. Связано это с обстановкой в Московской области . «Большие города изначально имеют проблему экологии, и в разное время эта проблема имеет разную остроту, но она всегда волновала и волнует горожан, москвичей», — заявил он на встрече с экологическими экспертами в своем предвыборном штабе в среду, 8 августа.

Также он признал, сообщают, в частности, РИА Новости , что сегодня в Москве существуют проблемы с точки зрения работы коммунального сектора, обращения с отходами, загрязнения атмосферы транспортом, а также в сфере топливо— и энергопотребления.

«Система, связанная с раздельным сбором мусора, мусоросортировкой, работой полигонов — это тоже важная тема. Важная тема с посадкой деревьев. Часть деревьев стареют, их надо вырубать. Прокладываются новые дороги, коммуникации, что тоже подвергает испытанию зеленый фонд», — отметил он, добавив при этом, что с каждым срубленным деревом в Москве высаживают 2−3 новых дерева.