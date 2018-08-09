Минприроды России готово поддержать проекты Адыгеи по охране природы

Отдельно Мурат Кумпилов предложил к обсуждению вопрос, касающийся федерального финансирования водного хозяйства. В прошлом и текущем году республика направила 84,5 млн рублей на противопаводковые мероприятия. Продолжение работ требует дополнительных ассигнований в размере 160 млн рублей, и в этом регион рассчитывает на поддержку федерального центра.

Главой республики также было озвучено, что участие региона в нацпроекте по экологии планируется по трем направлениям: «Чистая страна», «Питьевая вода» и «Создание комплексной отрасли по обращению с отходами».

В завершение селекторного совещания Мурат Кумпилов еще раз обозначил ряд проектов, нуждающихся в поддержке федерального Министерства. Это касается расчистки проблемных участков на ряде рек республики, капитального ремонта защитных дамб на реках Фарс, Псенафа и Лаба, ремонта 9 аварийных гидротехнических сооружений, представляющих угрозу для населенных пунктов, а также ликвидации и рекультивации объектов несанкционированного размещения отходов.

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии заверил, что ведомство приложит все усилия для поддержки предложений региона.