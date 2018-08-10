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Минприроды РФ окажет поддержку Адыгее в области охраны природы
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Минприроды РФ окажет поддержку Адыгее в области охраны природы 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ИА Regnum
МАЙКОП, 10 августа. /ТАСС/. Минприроды РФ выразило готовность поддержать ряд проектов Адыгеи в области охраны природы. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального правительства по итогам селекторного совещания замминистра природных ресурсов и экологии РФ Евгения Киселева и главы Адыгеи Мурата Кумпилова.
"Заместитель министра природных ресурсов и экологии заверил, что ведомство приложит все усилия для поддержки предложений региона", — сообщили в пресс-службе.
В ходе совещания глава Адыгеи обозначил ряд проектов, нуждающихся в поддержке федерального министерства. В частности, речь шла о расчистке проблемных участков на ряде рек республики, капитальном ремонте защитных дамб на реках Фарс, Псенафа и Лаба, ремонте девяти аварийных гидротехнических сооружений, представляющих угрозу для населенных пунктов, а также ликвидации и рекультивации несанкционированных свалок.
Кроме того, Кумпилов отметил, что регион рассчитывает на поддержку федерального центра в финансировании водного хозяйства. В частности, по его словам, для защиты от паводков дополнительно требуется 160 млн рублей. «В прошлом и текущем году на эти цели республика направила 84,5 млн рублей», — сказал он.
Глава республики также добавил, что Адыгея планирует принимать участие в национальном проекте по экологии по трем направлениям: «Чистая страна», «Питьевая вода» и «Создание комплексной отрасли по обращению с отходами».
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