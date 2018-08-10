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Глава Адыгеи принял участие в «часе регионов»
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Глава Адыгеи принял участие в «часе регионов» 

АиФ — Юг 44 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
Мурат Кумпилов принял участие в селекторном совещании по вопросам природоохранной деятельности, которое провел заместитель Министра природных ресурсов и экологии России Евгений Киселев.
Евгений Киселев отметил, что ведомство системно отслеживает ситуацию во всей стране и на «часе регионов» заслушивает отчеты руководителей субъектов по исполнению задач, поставленных Президентом России в рамках национального проекта по экологии.
Заместитель федерального министра отметил, что в республике есть ряд проблем, которые нуждаются в пристальном внимании руководства региона.
«Это касается эффективной работы очистных сооружений в Майкопе, поселках Яблоновском и Энеме, а также утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). При этом мы не видим серьезных нарушений по обеспечению пожаробезопасности лесного фонда», — сказал Евгений Киселев.
В своем докладе Мурат Кумпилов подчеркнул, что Адыгея является экологически благополучным регионом с уникальным природным потенциалом. В республике 18 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Также 5 территорий включены в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
«Говоря об экологической обстановке в регионе, отмечу, что в республике качественные параметры воздуха соответствуют самым строгим нормативам. Индекс загрязнения ниже единицы. Качество питьевой воды, поставляемой населению, также полностью соответствует предъявляемым нормам», — подчеркнул Глава республики.
Руководитель региона также проинформировал, что на заседании оргкомитета по празднованию 100-летия автономии Адыгеи с заместителем Председателя Правительства России Виталием Мутко достигнута договоренность о выделении федеральных средств на реконструкцию очистных сооружений Майкопа. Для приведения в порядок очистных сооружений в поселке Яблоновском привлекут частного инвестора. По поселку Энем для решения аналогичного вопроса планируется привлечь средства, предусмотренные нацпроектом по экологии.
Далее было отмечено, что в рамках нацпроекта по экологии в регионе реализуются мероприятия по полному переходу на новую систему утилизации ТКО. Выбран региональный оператор, с которым заключено соглашение. Более чем на 6% ежегодно сокращается объем выброса в атмосферу загрязняющих веществ. По итогам прошлого года в два раза выросли налоговые отчисления на добычу полезных ископаемых.
«В республике уделяется пристальное внимание вопросам экологии, сохранению богатейшего природного наследия. Это приоритет нашей деятельности. В качестве примера отмечу одно из последних мероприятий — запуск проекта «Сохраним корни», который нацелен на восстановление самшита колхидского в местах его естественного произрастания», — сказал Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи также подчеркнул, что обеспечение экологической безопасности — необходимое условие, которое учитывается в обязательном порядке при строительстве объектов производства и ведении какой-либо хозяйственной деятельности на территории республики.
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