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В Узбекистане внедрят принцип «кто загрязняет, тот и платит»
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В Узбекистане внедрят принцип «кто загрязняет, тот и платит» 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Ташкент, 9 августа /Синьхуа/ — Расходы на утилизацию отходов, образовавшихся в процессе производства продукции, должны нести предприятия-производители. Об этом сегодня заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на совещании по вопросам охраны окружающей среды и развития системы сбора и переработки бытовых отходов, сообщила пресс-служба главы государства.
Президент указал на необходимость привлечения зарубежных инвестиций в эту сферу, разработки новых инвестиционных проектов по переработке отходов и получению энергии из них. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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