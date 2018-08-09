В Узбекистане внедрят принцип «кто загрязняет, тот и платит»

Ташкент, 9 августа / Синьхуа / — Расходы на утилизацию отходов, образовавшихся в процессе производства продукции, должны нести предприятия-производители. Об этом сегодня заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на совещании по вопросам охраны окружающей среды и развития системы сбора и переработки бытовых отходов, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент указал на необходимость привлечения зарубежных инвестиций в эту сферу, разработки новых инвестиционных проектов по переработке отходов и получению энергии из них. —0—