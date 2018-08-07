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Подмосковье станет первым в России регионом с новым экологическим стандартом
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Подмосковье станет первым в России регионом с новым экологическим стандартом 

РИАМО 7 августа 2018
Подмосковье — первый регион в стране, где вводится новый экологический стандарт, кроме того, в области создается технологичная система утилизации отходов, для этого строят 12 комплексов по переработке отходов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он рассказал, что его первое обращение к президенту РФ Владимиру Путину в начале 2013 года касалось темы утилизации бытовых отходов. Глава государства поддержал эту инициативу, но предупредил, что направление тяжелое и очень чувствительное.
«Подмосковье станет первым в России регионом с новым экологическим стандартом и действующей технологической системой утилизации отходов. Мы первыми в стране вводим новый экологический стандарт, параллельно закрывая свалки. 39 (полигонов ТБО в Подмосковье — ред.), 24 закрыты, остальных не будет к 2021 году. Может, даже раньше. Не закрываем все свалки одномоментно. Сначала надо убедиться, что те 12 КПО ─ комплексов по переработке отходов, которые строятся сейчас в круглосуточном режиме, справятся с поступающим объемом, когда заработают на полную мощность», — сказал Воробьев в интервью ТАСС.
По словам Воробьева, в сентябре должны начать работать первые три КПО, и власти оценят их эффективность.
«Мусор будет сортироваться, отбираться и перерабатываться. Часть ─ это четыре полезные фракции: бумага, металл, стекло и пластик. Еще 30% — органика, ее направят на специальные, прилегающие к КПО, полигоны, чтобы там превратить в перегной, так называемый серый компост», — пояснил губернатор.
Он напомнил, что Подмосковье принимает из Москвы ежегодно более 7 миллионов тонн мусора, область добавляет 4 миллиона тонн отходов. Это порядка 2,5 тысяч больших траков в день.
По словам главы Подмосковья, сейчас в захоронения отправляется 95% отходов, а переработка отходов на КПО позволит снизить цифру почти вдвое — до 50%. После строительства в Подмосковье четырех заводов по термической обработке мусора лишь 20% пойдет в захоронения. Заводы построят к началу 2022 года под Воскресенском, Наро-Фоминском, в Богородском городском округе и Солнечногорском районе. Каждый завод рассчитан на переработку 700 тысяч тонн отходов.
Кроме того, по словам Воробьева, в Подмосковье идет активная работа по рекультивации закрытых полигонов. Регион пригласил к сотрудничеству зарубежные компании.
«К их услугам мы и обратились еще пару лет назад, пригласили к сотрудничеству и уже активно используем опыт. Речь о голландских и австрийских компаниях, специализирующихся на переработке мусора. Технология используется частично немецкая», — сказал губернатор.
Он подчеркнул, что исполнительной власти в настоящее время приходится решать проблемы, включая дегазацию и рекультивацию свалок, которые возникли по вине частных операторов мусорных полигонов.
«Мы закрывали полигоны, но поэтапно. Курс остался прежним, пройдем по нему до конца, проблема будет решена, в этом нет сомнений», — заключил Воробьев.
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