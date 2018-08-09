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Омску выделят деньги, чтобы спастись от пяти свалок
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Омску выделят деньги, чтобы спастись от пяти свалок 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Регион рассчитывает получить деньги на рекультивацию свалок, четыре из которых находятся в Омске и омской агломерации, одна — в Исилькуле. Сегодня, 9 августа, Омск посетил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов. Он провел с омскими чиновниками и представителями промышленных предприятий совещание, на котором обсудили ситуацию с отходами.
— В Омской области полигоны, где сейчас захораниваются отходы, не соответствуют законодательству. Кроме того, здесь много несанкционированных свалок. Их ликвидация и приведение полигонов в соответствие с законодательством требуют больших затрат, — отметили в правительстве Омской области.
Региональные власти рассчитывают стать участниками федерального проекта «Строительство объектов по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов» — это позволит получить дополнительные средства.
Кроме того, сегодня, когда первый зам федерального министра «покопался» в омском мусоре, было принято решение выделить Омской области средства на рекультивацию существующих и уже официально закрытых свалок.
— Сумма станет понятна, когда будет готова документация, — отметил Денис Храмов.
Речь идет четырех свалках в Омске — Ленинской, Кировской, Советской и Центральной. По Исилькулю решение также уже принято, будет обсуждаться выделение средств на рекультивацию свалок в Таре и Тюкалинске, а также территории в деревне Любинского района, загрязненной пестицидами.
Отметим, в Омской области официально 15 объектов размещения отходов, семь из них — для промышленного мусора, восемь — для ТКО. Местные власти обещают, что тариф на вывоз мусора, несмотря на новый подход к утилизации отходов, не будет резко повышаться.
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