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Омская область получит субсидию на рекультивацию пяти крупных свалок
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Омская область получит субсидию на рекультивацию пяти крупных свалок 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Новый Омск
ОМСК, 9 августа. /ТАСС/. Омская область получит от федерального бюджета в рамках национального проекта «Чистая страна» субсидию на рекультивацию пяти крупных свалок. Об этом сообщил в четверг журналистам врио губернатора региона Александр Бурков по итогам совещания с участием первого заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Храмова.
"У нас была заявка на рекультивацию восьми крупных свалок. Сегодня Министерство природных ресурсов РФ [рекультивацию] пяти поддержало и готово субсидировать за счет федеральных средств", — заявил Бурков.
По словам Храмова, стоимость работ станет известна после подготовки регионом проектно-сметной документации. «По предварительным оценкам, это будет порядка 2-2,5 млрд рублей федерального софинансирования. И все [эти] свалки должны быть ликвидированы до 2024 года», — рассказал замминистра.
Храмов отметил, что проект «Чистая страна», который будет реализовываться в рамках национального проекта «Экология», направлен на ликвидацию накопленных свалок и мест захоронения отходов предприятий. По его словам, всего в рамках программы будет рекультивирована 191 свалка и 43 объекта, появившихся в результаты работы промышленных предприятий.
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