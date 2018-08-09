Омская область получит субсидию на рекультивацию пяти крупных свалок

ОМСК , 9 августа. / ТАСС /. Омская область получит от федерального бюджета в рамках национального проекта «Чистая страна» субсидию на рекультивацию пяти крупных свалок. Об этом сообщил в четверг журналистам врио губернатора региона Александр Бурков по итогам совещания с участием первого заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Храмова.

"У нас была заявка на рекультивацию восьми крупных свалок. Сегодня Министерство природных ресурсов РФ [рекультивацию] пяти поддержало и готово субсидировать за счет федеральных средств", — заявил Бурков.

По словам Храмова, стоимость работ станет известна после подготовки регионом проектно-сметной документации. «По предварительным оценкам, это будет порядка 2-2,5 млрд рублей федерального софинансирования. И все [эти] свалки должны быть ликвидированы до 2024 года», — рассказал замминистра.

Храмов отметил, что проект «Чистая страна», который будет реализовываться в рамках национального проекта «Экология», направлен на ликвидацию накопленных свалок и мест захоронения отходов предприятий. По его словам, всего в рамках программы будет рекультивирована 191 свалка и 43 объекта, появившихся в результаты работы промышленных предприятий.