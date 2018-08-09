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После жуткой вони в Брагино на «Скоково» взяли замеры воздуха: когда ждать результатов
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После жуткой вони в Брагино на «Скоково» взяли замеры воздуха: когда ждать результатов 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Результаты будут известны через неделю
Сегодня на мусорном полигоне «Скоково» взяли пробы воздуха. Специалисты приехали на свалку после того, как от жителей Брагино посыпались возмущения: в районе пахло так, что не передать словами. От жуткой вони резало глаза. Однако в правительстве Ярославской области пояснили: специалисты никакого неприятного запаха не унюхали.
— Решение провести исследования принято по итогам вчерашней выездной проверки, вызванной жалобами граждан якобы на неприятный запах в микрорайоне, — рассказал представитель областного департамента охраны окружающей среды и природопользования Артем Назаров. — Информация не подтвердилась, однако для получения полных данных о состоянии воздуха мы пригласили специалистов, чтобы провести анализ. Хочу подчеркнуть: контроль за деятельностью полигона ведётся постоянно.
Цель исследования — определить содержание вредных веществ в воздухе, которые могут образовываться в результате разложения отходов: бензола, аммиака, сероводорода. Результаты анализа проб будут готовы через неделю.
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