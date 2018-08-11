Ещё
Хранение медотходов в больнице Петербурга было вызвано проблемами с подрядчиком
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хранение медотходов в больнице Петербурга было вызвано проблемами с подрядчиком 

ТАСС 1 час назад
Фото: The Village
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Хранение опасных медицинских отходов на территории городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге было вызвано проблемами с компанией, с которой был заключен договор на вывоз мусора. Как сообщили в субботу в пресс-службе вице-губернатора Анны Митяниной, с 6 августа мусор стала вывозить другая компания.
Накануне управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выявило грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил обращения с медицинскими отходами в Клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина. Проверка в учреждении проводилась в связи с информацией СМИ о возможном хранении опасных отходов.
"С 1 апреля 2018 года компания ООО «Медсервис», с которой заключен договор на вывоз отходов класса «А», «Б», «В», без официального уведомления частично приостановила оказание услуг по вывозу медицинских отходов «Б» и «В» класса и не исполняет данные обязательства по сегодняшний день. С 6 августа был заключен контракт с ООО «ИСТ Сервис» на оказание услуг по вывозу отходов «Б» и «В» класса. По настоящее время организация занимается вывозом медицинских отходов по обоим адресам [где располагаются корпуса больницы]", — сообщили в пресс-службе.
По информации властей, администрация больницы приняла решение проводить с 1 апреля химическую обработку отходов «В» и «Б» класса, что позволило увеличить срок их хранения. При этом отходы класса «Б» транспортировались в новый медицинский комплекс больницы на Пискаревском проспекте, где установлено специализированное стерилизационное оборудование, позволяющее переработать эти отходы до категории опасности «А» класса и вывозить на полигоны общего пользования. Отходы класса «В» после химической обработки в ожидании решения проблем с компанией, занимающейся вывозом мусора, хранили в выведенных из эксплуатации зданиях больницы.
Клиническая инфекционная больница имени Боткина была основана в 1882 году и является старейшим подобным учреждением Петербурга. В прошлом году на Пискаревском проспекте был возведен один из новых комплексов на 600 коек, куда переехала часть больницы с Миргородской улицы. По данным комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, из 26 корпусов на территории больницы 13 являются объектами культурного наследия.
ТАСС: последние новости
"СМС Cometals" построит горно-обогатительный комплекс на Украине Минприроды призывает все заводы Омска ставить автоматические датчики мониторинга Роснедра подключатся к мониторингу минерально-сырьевой базы Магаданской области
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть перечеркнула планы Степаненко67
США берут рубль на прицел116
Анонсировано историческое решение по Каспию38
Вайкуле категорически отказалась ехать в Крым182
Times: новые санкции США помогут Путину86
Видео
01:00
Вайкуле категорически отказалась ехать в Крым
Шоу-бизнес
08:06
Times: новые санкции США помогут Путину
Политика Статьи
00:45
Боевые корабли РФ вошли в Средиземное море
Армия Войска
00:45
Огонь и паника: ЧП на борту лоукостера попало на видео
Происшествия Пожары
00:30
Крушение на острове: зачем механик угнал самолет в США
Происшествия Статьи
00:20
США берут рубль на прицел
В мире Статьи
08:32
Смерть перечеркнула планы Степаненко
Шоу-бизнес
02:34
Анонсировано историческое решение по Каспию
СНГ В мире
00:58
«Над Ялтой будет развеваться флаг Украины»
Украина В мире
00:18
Разбился угнанный в США пассажирский самолет
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение