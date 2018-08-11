Хранение медотходов в больнице Петербурга было вызвано проблемами с подрядчиком

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 11 августа. / ТАСС /. Хранение опасных медицинских отходов на территории городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге было вызвано проблемами с компанией, с которой был заключен договор на вывоз мусора. Как сообщили в субботу в пресс-службе вице-губернатора Анны Митяниной, с 6 августа мусор стала вывозить другая компания.

Накануне управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выявило грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил обращения с медицинскими отходами в Клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина. Проверка в учреждении проводилась в связи с информацией СМИ о возможном хранении опасных отходов.

"С 1 апреля 2018 года компания ООО «Медсервис», с которой заключен договор на вывоз отходов класса «А», «Б», «В», без официального уведомления частично приостановила оказание услуг по вывозу медицинских отходов «Б» и «В» класса и не исполняет данные обязательства по сегодняшний день. С 6 августа был заключен контракт с ООО «ИСТ Сервис» на оказание услуг по вывозу отходов «Б» и «В» класса. По настоящее время организация занимается вывозом медицинских отходов по обоим адресам [где располагаются корпуса больницы]", — сообщили в пресс-службе.

По информации властей, администрация больницы приняла решение проводить с 1 апреля химическую обработку отходов «В» и «Б» класса, что позволило увеличить срок их хранения. При этом отходы класса «Б» транспортировались в новый медицинский комплекс больницы на Пискаревском проспекте, где установлено специализированное стерилизационное оборудование, позволяющее переработать эти отходы до категории опасности «А» класса и вывозить на полигоны общего пользования. Отходы класса «В» после химической обработки в ожидании решения проблем с компанией, занимающейся вывозом мусора, хранили в выведенных из эксплуатации зданиях больницы.

Клиническая инфекционная больница имени Боткина была основана в 1882 году и является старейшим подобным учреждением Петербурга. В прошлом году на Пискаревском проспекте был возведен один из новых комплексов на 600 коек, куда переехала часть больницы с Миргородской улицы. По данным комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, из 26 корпусов на территории больницы 13 являются объектами культурного наследия.