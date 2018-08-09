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В семь раз снижена ставка платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО
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В семь раз снижена ставка платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО 

Псковская губерния 3 часа назад
Постановлением правительства России в семь раз снижена ставка платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (с 663,2 рублей до 95 рублей), сообщает пресс-служба комитета по тарифам и энергетике администрации Псковской области. Для исполнения постановления в июле комитет по тарифам и энергетике произвёл снижение предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов регулируемым организациям, что, как считают чиновники, положительно отразится на потребителях данной услуги. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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