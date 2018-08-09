В Подмосковье планируют начать производство электроэнергии из мусора к 2021 году

Каждый из четырёх комплексов будет приносить по 70 мегаватт ежегодно.

Первые два комплекса по термической переработке отходов в электроэнергию разместятся в Сергиево-Посадском и Каширском районах. Их намерены построить к 2021 году. Через год в эксплуатацию должны ввести ещё два предприятия по глубокой переработке отходов.

Перерабатываемые отходы планируется пустить на вторсырьё. То, из чего нельзя будет произвести полезные предметы, будут отправлены на глубокую переработку, конечным продуктом которой станет электроэнергия.

Пока не построят заводы по термической переработке отходов в электроэнергию, не перерабатываемые отходы будут находиться на хвостохранилищах, которые кардинально отличаются от существующих полигонов. После пуска комплексов в 2021 и 2022 годах все хвосты должны быть переработаны.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье убрали более семи тысяч стихийных свалок.