Ещё
В Подмосковье планируют начать производство электроэнергии из мусора к 2021 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье планируют начать производство электроэнергии из мусора к 2021 году 

RT на русском 3 часа назад
Фото: RT на русском
В Московской области планируют начать производство электроэнергии из мусора к 2021 году, сообщает kp.ru со ссылкой на гендиректора компании РТ-Инвест Андрея Шипелова.
Каждый из четырёх комплексов будет приносить по 70 мегаватт ежегодно.
Первые два комплекса по термической переработке отходов в электроэнергию разместятся в Сергиево-Посадском и Каширском районах. Их намерены построить к 2021 году. Через год в эксплуатацию должны ввести ещё два предприятия по глубокой переработке отходов.
Перерабатываемые отходы планируется пустить на вторсырьё. То, из чего нельзя будет произвести полезные предметы, будут отправлены на глубокую переработку, конечным продуктом которой станет электроэнергия.
Пока не построят заводы по термической переработке отходов в электроэнергию, не перерабатываемые отходы будут находиться на хвостохранилищах, которые кардинально отличаются от существующих полигонов. После пуска комплексов в 2021 и 2022 годах все хвосты должны быть переработаны.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье убрали более семи тысяч стихийных свалок.
Также Nation News сообщало, что в Санкт-Петербурге ликвидировали 138 несанкционированных свалок с начала 2018 года.
RT на русском: последние новости
В Подмосковье планируют начать производство электроэнергии из мусора к 2021 году В Подмосковье убрали более семи тысяч стихийных свалок Актриса Мария Симдянкина вышла из комы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Дмитрий Брусникин35
Алехина покинула Россию вопреки запрету263
Неожиданное предложение Жириновского и другие события дня17
Два самолета столкнулись в Стамбуле5
В России резко похолодает7
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
08:06
Россия упрекнула США и пообещала санкции
Политика США
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Войска
21:29
Создание электромагнитной пушки подтвердили в Японии
Оружие Армия
01:00
В центре Москвы нашли уникальный клад
Новости Москвы
00:10
Сворачивание хромосом воспроизвели в деталях
Наука Наука и техника
00:42
На Украине обозлились из-за бегства артистов в Россию
Украина Шоу-бизнес
00:07
Meizu презентовала новые флагманские смартфоны
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение