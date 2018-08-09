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Минприроды призывает все заводы Омска ставить автоматические датчики мониторинга
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Минприроды призывает все заводы Омска ставить автоматические датчики мониторинга 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии России призывает все заводы Омска ставить автоматические датчики мониторинга по примеру Омского нефтеперерабатывающего завода. Об этом в ходе визита на ОНПЗ сообщил первый заместитель главы Минприроды Денис Храмов, его слова приводятся в сообщении министерства.
"Инвестиции "Газпром нефти" в модернизацию Омского НПЗ — это и вклад в улучшение экологии. Показателен пример внедрения на предприятии автоматизированной системы мониторинга воздуха. Сегодня это уже требование федерального закона. Подобные системы должны использовать и другие крупные предприятия, в том числе в Омске", — отметил он.
По его словам, дополнительный контроль усилит экологическую ответственность промышленности и позволит, согласно указу президента РФ, снизить совокупные выбросы в регионе на 20%.
В Омске Храмов также провел совещание с врио губернатора региона Александром Бурковым, посвещенное реализации в Омске нацпроекта «Экология». В совещании приняли участие и руководители крупнейших предприятий региона: Омского НПЗ, «Омского каучука», "Омскшины", ТГК-11, «Полиома», «Омсктехуглерода», ГК «Титан».
В «Газпром нефти» отмечают, что на предприятии продолжается модернизация, благодаря которой Омский НПЗ переходит на лучшие природоохранные технологии, внедряет цифровые системы управления и контроля. В том числе, завод стал пилотной площадкой для разработки единых федеральных требований по внедрению отраслевых систем мониторинга.
Программа модернизации Омского НПЗ, которую с 2008 года продолжает «Газпром нефть», уже позволила уменьшить воздействие Омского НПЗ на атмосферу на 36%, к 2020 году оно будет дополнительно сокращено на 28%.
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