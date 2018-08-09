Серебряный бор представлен в голосовании на портале «Активный гражданин»

«Какая особо охраняемая природная территория самая любимая?» — интересуется портал «Активный гражданин». Среди прочих вариантов ответа представлен и памятник природы «Серебряный бор», который находится в районе Хорошево-Мневники.

Чтобы принять участие в голосовании, нужно перейти по ссылке: ag.mos.ru/poll/5072.

Москва — современный, инновационный и технологичный мегаполис, но при этом треть его огромной территории занимают природные парки. Такие зеленые острова, как Покровское-Стрешнево, Битцевский лес и Серебряный бор придают Москве особую, ни с чем не сравнимую красоту. К тому же природные парки — отличное место для отдыха на свежем воздухе, изучения дикой природы и прогулок по экологическим маршрутам. За последние годы для этого создана вся необходимая инфраструктура, и, как следствие, они стали очень популярны у москвичей», — отмечается на портале.

Напомним, в Москве сейчас насчитывается 120 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) общей площадью более 17 тысяч гектаров. (ео)