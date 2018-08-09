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В Сергиево-Посадском районе Подмосковья ликвидировали незаконную свалку
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В Сергиево-Посадском районе Подмосковья ликвидировали незаконную свалку 

Rambler News Service 4 часа назад
Фото: MosDay.ru
Инспекторы эконадзора проверили исполнение предписания, выданного главе крестьянско-фермерского хозяйства «Лесной уголок» по итогам административного расследования, начатого после выявления нелегальной свалки на территории хозяйства, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Ранее жители Сергиево-Посадского района обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с жалобой на то, что на земельном участке, принадлежащем КФХ, складируются и сжигаются порубочные остатки и коммунальные отходы. Глава региона дал личное поручение минэкологии провести расследование.
Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган отметил, в ходе проверки факты подтвердились, глава хозяйства был привлечен к административной ответственности и получил предписание ликвидировать свалку.
Кроме того, в ходе расследования был рассчитан ущерб, нанесенный землям, который был вменен нарушителю в судебном порядке. Информация о результатах административного расследования направлена в УМВД России по Сергиево-Посадскому району для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Повторный осмотр показал, что предписание выполнено, отходы вывезены и территория приведена в порядок.
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