Саратов выбран в качестве площадки важного инвестиционного проекта 

Саратовская область еще с советских времен была пионером химической промышленности. В регионе накоплен огромный опыт по работе этой отрасли. Поэтому наш регион был выбран в качестве площадки важного инвестиционного проекта. Напомним, что в гордуме Саратова сегодня приняли решение, позволяющее строить химзавод в Заводском районе.
Заведующая кафедрой экологии СГТУ профессор Елена Тихомирова рассказала об обсуждении проекта производства акриламида в профессиональном сообществе:
— Около 3 лет назад к нам на кафедру обратились представители экологического отдела «СНФ» с целью обсуждения экологической политики будущего саратовского предприятия, соответствия планируемого производства требованиям российского законодательства. Они предложили нашим ученым проводить совместные научные исследования по вопросам очистки сточных вод замкнутого цикла, системам очистки воздуха. Предприятие осознанно подходит к своей деятельности в вопросах охраны окружающей среды. Непонятно, на чем основан появившийся в прессе негатив по этому вопросу. Мы с коллегами-экологами обсуждали проект производства на заседании общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области. Общественный совет активно взаимодействует с экологическим организациями, нам поступает много жалоб и предложений по таким темам, как загрязнение Волги или несанкционированные свалки. Но за два года не было ни одной жалобы от жителей или общественных организаций по поводу будущего завода «СНФ». У профессионального сообщества по этой теме претензий никогда не было. Производство акриламида может представлять определенную опасность для здоровья саратовцев только в случае крупной аварии на заводе.
По словам проффесора, Саратовская область еще с советских времен была пионером химической промышленности.
—Есть специалисты, есть опыт безопасной организации химического производства на протяжении десятилетий.
Этим и оправдан выбор инвесторов.