В Росводресурсах считают сокращение водоохранной зоны Байкала безопасным для озера

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 августа. / ТАСС /. Сокращение водоохранной зоны Байкала не опасно для озера и принесет пользу местным жителям. Такое мнение высказал в четверг ТАСС врио руководителя Росводресурсов Вадим Никаноров в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону.

В апреле этого года правительство утвердило границы новой водоохранной зоны Байкала, подвергнув ее серьезному сокращению. За ее пределы были вынесены несколько десятков населенных пунктов в Иркутской области Бурятии . Новая норма, призванная снять избыточные запреты для жителей байкальских поселков, вызвала нарекания научного сообщества, в июне сообщалось, что ученые Сибирского отделения РАН обратились в правительство РФ с просьбой пересмотреть это решение. Позже стало известно, что границы водоохранной зоны Байкала в ближайшее время пересматриваться не будут.

"Сокращение водоохраной зоны не повлияет на безопасность озера, наоборот, люди, которые живут там, смогут развивать свое хозяйство, они смогут каким-то образом попытаться улучшить туристический приток, они могут и должны заняться экологией, независимо от размера водоохраной зоны", — сказал Никаноров.

Руководитель Росводресурсов сообщил, что в формируемом национальном проекте «Экология» есть отдельный проект по Байкалу, он предусматривает строительство очистных сооружений и другие водоохранные предприятия. «Они после окончания проекта, я думаю, что изменят жизнь людей и экологию к лучшему. Это будет к 2024 году», — уточнил Никаноров.

Он напомнил, что продолжает действовать федеральная целевая программа по охране озера Байкал, «но, к сожалению, она очень плохо исполняется — это зависит от субъектов федерации, которые не берут и не расходуют те деньги, которые им предназначены этой программой».

"Мы очень надеемся, что с национальным проектом будет все-таки по-другому, и те люди, которые пришли во власть в Республике Бурятия, новый глава региона ( Алексей Цыденов — прим. ТАСС) — я думаю, что у него уже понимание есть, что надо делать с тем, чтобы исключить негативное воздействие на Байкал, и ситуация изменится", — уверен Никаноров.

Водоохранная зона Байкала

В 1999 году в России был принят закон «Об охране озера Байкал», в котором было дано описание Байкальской природной территории, а также выделено три части с различным статусом — центральная экологическая территория (ЦЭТ), зона атмосферного влияния и буферная экологическая зона. К ЦЭТ была отнесена акватория озера с островами, национальные парки, заповедники и водоохранная зона, которая была определена как суша на расстоянии 500 метров от берега озера.

В 2015 году распоряжением правительства РФ водоохранная зона, на которую распространяется полный запрет на хозяйственную деятельность, была расширена до границ Центральной экологической зоны. В нее были включены земли национальных парков, заповедников и населенных пунктов.

Такое решение привело к тому, что под запретом для местных жителей оказалась хозяйственная деятельность, строительство дороги, линий электропередачи, обустройство общественных туалетов, погребение умерших и оформление в собственность земельных участков, на которых издавна живут люди. Под действие закона попали около 78 тыс. жителей Бурятии.