«Оренбург Водоканал» борется с запахом газа в городе

Городской водоканал усилил борьбу с запахом сероводорода в зоне очистных сооружений.

В пресс-службе организации сообщают, что специалисты увеличили норму подачи нейтрализующего запах реагента и смонтировали временное перекрытие, проводится регулярный мониторинг содержания в воздухе сероводорода.

Параллельно компания завершила реконструкцию механической очистки вод перед их подачей на очистные сооружения и заменила оборудование для переработки мусора, поступающего со сточными водами в канализацию.

Напомним, что в минувшие выходные жители города начали массово жаловаться на сильный запах сероводорода. В результате исследований специалисты экологической службы в некоторых районах областного центра обнаружили превышение допустимого уровня сероводорода примерно в 15 раз. В связи с этим администрация города ввела на территории города режим повышенной готовности.