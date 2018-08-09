Ещё
«Оренбург Водоканал» борется с запахом газа в городе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Оренбург Водоканал» борется с запахом газа в городе 

ProOren 31 минуту назад
Фото: ProOren
Городской водоканал усилил борьбу с запахом сероводорода в зоне очистных сооружений.
В пресс-службе организации сообщают, что специалисты увеличили норму подачи нейтрализующего запах реагента и смонтировали временное перекрытие, проводится регулярный мониторинг содержания в воздухе сероводорода.
Параллельно компания завершила реконструкцию механической очистки вод перед их подачей на очистные сооружения и заменила оборудование для переработки мусора, поступающего со сточными водами в канализацию.
Напомним, что в минувшие выходные жители города начали массово жаловаться на сильный запах сероводорода. В результате исследований специалисты экологической службы в некоторых районах областного центра обнаружили превышение допустимого уровня сероводорода примерно в 15 раз. В связи с этим администрация города ввела на территории города режим повышенной готовности.
ProOren: последние новости
В Оренбурге - режим повышенной готовности из-за запаха сероводорода За переработку отходов оренбуржцы будут платить по 100 рублей в месяц Центризбирком одобрил три вопроса для референдума о пенсионной реформе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударили по российскому космосу295
Пока вы спали: санкции опустошат вклады россиян200
Звезда сериала «Счастливы вместе» впала в кому2
Сразу две компании аннулируют билеты в Болгарию4
В прославившейся электрошокерами колонии нашли два тела
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Войска
01:00
В центре Москвы нашли уникальный клад
Новости Москвы
04:13
Жванецкий жестко ответил Хазанову
Шоу-бизнес
00:43
Вся правда о продаже Аляски
Политика Статьи
00:29
Членам «банды GTA» вынесли приговор
Криминал Происшествия
01:08
Аварийная посадка гигантского самолета попала на видео
Армия Оружие
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение