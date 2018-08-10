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На правобережье Красноярска появилась площадка для раздельного сбора мусора
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На правобережье Красноярска появилась площадка для раздельного сбора мусора 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Свердловском районе Красноярска появилась первая площадка для раздельного сбора мусора.
Новые контейнеры установили в районе дома №85 по ул. им. 60 лет Октября. Там предусмотрены секции для крупногабаритного мусора, стекла, картона, пластика и отдельная сетка — с изображением героев известного мультфильма Фиксиков — для батареек. Новая площадка также решила сложную ситуацию жителей дома по ул. Свердловская, 13. Здесь находится старая мусорная площадка, ей пользуются 3576 жителей окрестных многоквартирных домов.
Жители района встретились с руководителями подрядных организаций, которые согласились раздельно вывозить накопленные отходы. Подрядчики пояснили, что отсортированные стекло, пластик, картон и батарейки утилизируют бесплатно. Людям придется платить только за бытовые отходы, которые отправляются на полигон.
В мэрии Красноярска пояснили, что с 2019 года будет запрещено захоронение пластика, бумаги, картона и стекла. Отходы должны сортироваться и идти на вторичную переработку. Администрация города уже несколько лет проводит работу по внедрению раздельного накопления отходов.
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