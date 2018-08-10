Природоохранная прокуратура: побелевшая река не угрожает водохранилищу Владивостока

Во Владивостоке побелела река Богатая после слива неизвестных веществ. Природоохранная прокуратура сообщила, что она не угрожает чистоте городского водохранилища. Об этом сообщило РИА VladNews.

Природоохранный прокурор Владивостока Константин Адронович сообщил, что загрязнение реки Богатой не угрожает Богатинскому водохранилищу. Пострадавшая водная зона расположена ниже водохранилища по течению.

Напомним, река Богатая, расположенная в пригороде Владивостока, окрасилась в белый цвет из‐за разлива веществ неизвестного происхождения.

Одна из местных жительниц рассказала, что водоем был покрыт пеной около часа. Также она видела в воде погибших карасей.