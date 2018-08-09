Ликвидация нелегальных свалок в городах Сибири потребует более 6 млрд рублей

Сергей Ястребов. НОВОСИБИРСК , 9 августа. / ТАСС /. Более 6 млрд рублей потребуется в городах Сибирского федерального округа на ликвидацию несанкционированных свалок, которых насчитывается порядка 30, сообщил на совещании в Новосибирске заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ

"Мы по Сибирскому федеральному округу имеем 30 выявленных [свалок] на 1 января 2018 года.

Процесс понятен, определены цифры, предположительно, на ликвидацию этих 30 [свалок потребуется] порядка 6,6 млрд рублей", — сказал Ястребов.

Ястребов уточнил, что проблемным регионом в Сибири также является Иркутская область , где находится 117 свалок в черте населенных пунктов. «Нужно засучить рукава и работать в этом направлении, разобраться, что это за свалки», — сказал он.

Заместитель министра добавил, что потребуется более 1 млрд рублей на ликвидацию отходов горно-металлургической промышленности в Республике Алтай , Алтайском крае и Кемеровской области . «Здесь тожа понятна цифра, которая предварительно написана — это порядка 1,4 млрд, но здесь существует проблема с проектно-сметной документацией», — добавил Ястребов.

Все регионы России с 1 января 2019 года должны перейти на новую систему обращения с отходами. Переход подразумевает разработку территориальной схемы и региональной программы по обращению с отходами, а также выбор регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами. Соглашения с региональными операторами необходимо было подписать до 1 мая, однако некоторые субъекты РФ до сих пор не объявили конкурс по их отбору.