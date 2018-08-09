Ещё
Власти отреагировали на жалобы ярославцев на неприятный запах в Брагине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти отреагировали на жалобы ярославцев на неприятный запах в Брагине 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Эксперты и представителями регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования провели выездное обследование территории «Норских резиденций» в Ярославле, сообщает пресс-служба областного правительства. Поводом для проверки стали появившиеся в социальных сетях сообщения о неприятном запахе в микрорайоне.
«Мы пообщались с жителями не только «Норских резиденций», но и поселка Норское, — сказал член экспертной группы Роман Фомичев. — По их словам, никогда проблем, связанных с неприятным запахом с полигона, не было. Единственная поступившая жалоба — на запах гниющих пищевых отходов — от женщины, под окнами которой находится контейнерная площадка, заполненная мусором».
АиФ: последние новости
За надругательство над ребенком ярославцу грозит 20 лет колонии Избитый в ярославской ИК-1 Евгений Макаров попал в штрафной изолятор СК возбудил дело по факту видео с пытками в ярославской колонии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударили по российскому космосу327
Пока вы спали: санкции опустошат вклады россиян201
Звезда сериала «Счастливы вместе» впала в кому3
Жириновский выступил с неожиданным предложением39
В прославившейся электрошокерами колонии нашли два тела9
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Войска
01:00
В центре Москвы нашли уникальный клад
Новости Москвы
04:13
Жванецкий жестко ответил Хазанову
Шоу-бизнес
00:43
Вся правда о продаже Аляски
Политика Статьи
00:29
Членам «банды GTA» вынесли приговор
Криминал Происшествия
01:08
Аварийная посадка гигантского самолета попала на видео
Армия Оружие
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение