Власти отреагировали на жалобы ярославцев на неприятный запах в Брагине 

Эксперты и представителями регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования провели выездное обследование территории «Норских резиденций» в Ярославле, сообщает пресс-служба областного правительства. Поводом для проверки стали появившиеся в социальных сетях сообщения о неприятном запахе в микрорайоне.
«Мы пообщались с жителями не только «Норских резиденций», но и поселка Норское, — сказал член экспертной группы Роман Фомичев. — По их словам, никогда проблем, связанных с неприятным запахом с полигона, не было. Единственная поступившая жалоба — на запах гниющих пищевых отходов — от женщины, под окнами которой находится контейнерная площадка, заполненная мусором».