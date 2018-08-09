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Минприроды ужесточает контроль за реализацией природоохранных мероприятий в муниципалитетах
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Минприроды ужесточает контроль за реализацией природоохранных мероприятий в муниципалитетах 

Информационный портал Свердловской области 4 часа назад
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области разработало новую систему оценки эффективности природоохранных мероприятий. С 2020 года средства на расходные полномочия по разделу «охрана окружающей среды» будут выделяться из областного бюджета с учетом поправочного коэффициента, установленного персонально для каждого муниципального образования.
Как сообщил заместитель главы ведомства Вячеслав Петров, мера направлена на улучшение экологической обстановки в регионе, а также оптимизацию использования бюджетных средств.
«Ежегодно в областном бюджете предусмотрено порядка полумиллиарда рублей на реализацию муниципалитетами полномочий в области охраны окружающей среды. Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области разработана система оценки, которая в будущем будет учитываться при расчете значения поправочного коэффициента расходных полномочий муниципальных районов и городских округов», — сообщил Вячеслав Петров.
В числе критериев, по которым планируется оценивать муниципалитеты, — обустройство и содержание родников, проведение массовых экологических акций, мероприятия в области обращения с отходами, создание и обустройство особо охраняемых природных территорий и лесопарковых зеленых поясов, воспроизводство биоресурсов, разработка природоохранной документации, участие в мониторинге окружающей среды.
В региональном Минприроды уточнили, что муниципалитеты всегда работали по этим направлениям, однако с 2020 года объем финансирования будет напрямую зависеть от эффективности освоения выделенных ранее средств.
Для адаптации к новой системе планируется установить переходный период в течение 2019 года. В настоящее время министерство проводит разъяснительную работу с муниципальными властями.
Напомним, в мае 2018 года Президентом РФ Владимиром Путиным подписан указ, согласно которому к 2024 году в регионах необходимо ликвидировать все выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки в границах городов, кардинально снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, повысить качество питьевой воды, провести экологическое оздоровление водных объектов, обеспечить сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания новых особо охраняемых природных территорий.
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