Николай Цуканов озабочен экологической ситуацией в Челябинске

В ходе своего первого официального визита на Южный Урал новый полномочный представитель Президента РФ в Уральском Федеральном округе Николай Цуканов обсудил с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским комплекс неотложных мер по улучшению экологической ситуации в регионе, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Экологические проблемы в Челябинской области копились десятилетиями, поэтому необходима помощь федерального правительства в их решении. Более 30% вредных выбросов в атмосферу дает автотранспорт, нужно последовательно переходить на газомоторное топливо. Руководители промышленных предприятий Южного Урала должны представить свои программы по снижению воздействия на окружающую среду.