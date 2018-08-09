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Николай Цуканов озабочен экологической ситуацией в Челябинске
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Николай Цуканов озабочен экологической ситуацией в Челябинске 

АиФ 5 часов назад
Фото: АиФ
В ходе своего первого официального визита на Южный Урал новый полномочный представитель Президента РФ в Уральском Федеральном округе Николай Цуканов обсудил с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским комплекс неотложных мер по улучшению экологической ситуации в регионе, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Полпред отметил вредное воздействие на экологию Челябинска металлургических предприятий города, перегруженной свалки и городского транспорта. Органам власти региона необходимо в кратчайшие сроки работать комплексную программу улучшения экологической ситуации в Челябинске. Помощь в этом вопросе может оказать министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. После завершения независимого экологического аудита ЧМК будет разработана экологическая программа предприятия до 2025 года.
Экологические проблемы в Челябинской области копились десятилетиями, поэтому необходима помощь федерального правительства в их решении. Более 30% вредных выбросов в атмосферу дает автотранспорт, нужно последовательно переходить на газомоторное топливо. Руководители промышленных предприятий Южного Урала должны представить свои программы по снижению воздействия на окружающую среду.
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